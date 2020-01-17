شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تعلن اختبار العربتين النموذج ضمن 1300 عربة جديدة بسكك حديد المجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة النقل ، اختبار العربتين النموذج ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة لصالح سكك حديد مصر على خطوط سكك حديد المجر، وذلك فى إطار الصفقة التى وقعتها هيئة السكك الحديدية مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو .

وأضافت وزارة النقل ، أن الصفقة تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية هامة بالنسبة لأسطول هيئة السكك الحديدية لتقديم خدمة مميزة للركاب ، مؤكدة أنها تعمل على تدعيم اسطول عربات الركاب بالسكة الحديد من خلال هذه النوعية من الصفقات وذلك بالتوازي مع تطوير الأسطول الحالى، لافتة إلى أن الصفقة ستساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وتقديم خدمة مميزة للركاب خاصة أن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجاري تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان،

وأوضحت وزارة النقل ، أن كافة هذه الإجراءات والمشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها سينتج عنها تحسن نوعي وطفرة في مستوى الخدمة بالسكة الحديد، بجانب زيادة معدلات السلامة والأمان فى تشغيل القطارات.

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وكان قد أجرى وفد من وزارة النقل، جولة تفقدية داخل مصنع ترنسماش ، لعربات ركاب السكك الحديدية وذلك لمتابعة الانتهاء من العربتين النموذج ضمن صفقة توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية، والتى سبق توقيعها بين الهيئة والتحالف الروسى المجرى الممثل فى شركة ترانسماش هولدينج، بقيمة حوالى 20 مليار جنيه.

وأكد مدير المصنع، أنه سيتم إرسال العربة النموذج الأولى إلى المجر، كى يتم اختبارها والحصول على شهادة السلامة الأوروبية، والنموذج الآخر، سيتم إرساله إلى مصر لاختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر، واطلع الوزير على إمكانات المصنع الضخمة فى إنتاج العربات، وعلى خطوط الإنتاج المختلفة، ومنها خط الإنتاج الخاص بالصفقة المصرية.

ثم ناقش الجانبان كل ما يتعلق بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتفعيل التعاقد المادى للصفقة حسب العقد الموقع، وكل ما يتعلق بمدد التوريد حسب الجدول الزمنى المحدد والمتفق عليه.

جدير بالذكر أن إجمالى قيمة صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تبلغ 22 مليار جنيه وتشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و 90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.