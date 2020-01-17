شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يفتتح فرع الهيئة العامة للكتاب بعين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، نائبا عن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فرع الهيئة العامة للكتاب ومنفذ بيع دائم لبيع الكتاب بمساكن عين شمس، بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والذى يعد الفرع الأول للهيئة بحى عين شمس، ويضم تشكيلة متنوعة من الكتب تصل لحوالى عشرة آلاف كتاب فى شتى المجالات العلمية والادبية والدينية والتاريخية وخاصة كتب الأسرة والطفل بما يتناسب مع الخدمات الثقافية المقدمة لأبناء وأهالى الحى والمناطق الشعبية المجاورة بأسعار مناسبة تتراوح ما بين ثلاثة وحتى عشرة جنيهات .

وأكد نائب المحافظ على أهمية التوسع فى إقامة منافذ ومعارض الكتاب ونشر المكتبات العامة بكافة مناطق وأحياء القاهرة وخاصة الشعبية منها ومشروعات الاسكان الجديدة لرفع الوعى المعلوماتى والثقافى للمواطنين وأبناء المحافظة من كافة الفئات العمرية وخاصة النشء والشباب بأسعار ملائمة ، بما يحقق خلق مجتمع واع بقضايا وطنه وقادر على مكافحة الفكر المتطرف والحفاظ على هويتنا الوطنية، مشيرا الى ان أجهزة المحافظة لا تألوا جهدا من خلال التنسيق الدائم مع وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب فى دعم جميع الخطوات والمشاريع التى من شأنها تطوير ونهضة القطاع الثقافى ودوره الملموس فى بناء الانسان وتنمية المجتمع والارتقاء بالذوق العام .

شهد الاحتفال اللواء البير الفونس رئيس حى عين شمس، والدكتورة جيهان حسن مدير عام ثقافة القاهرة وعدد من قيادات وزارة الثقافة ومحافظة القاهرة ، وأعضاء مجلس النواب عن عين شمس.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، قررت فتح أبواب معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 51 مجانا لذوى القدرات الخاصة وأبناء الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة، والذى يقام فى الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس .