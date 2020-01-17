شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إنفاق 2.8 مليار جنيه لعمارة المساجد و16041 وحدة سكنية خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت وزارة الأوقاف، تقريرا حول ما حققته الوزارة خلال فترة توليه المسئولية فى يوليو 2013 حتى ديسمبر 2019، حيث أكدت أنه خلال هذه الفترة شهدت نقلة نوعية فى تحسين الأحوال المالية للأئمة، وإيجاد نسق فكرى وسطى مستنير، وإعداد برامج تأهيل عصرية للأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف، وإحداث حركة دائبة فى مجال التأليف والترجمة والنشر، وعقد المؤتمرات والمسابقات الدولية لخدمة القرآن الكريم، وتفعيل دور الوزارة فى مجال أعمال البر وتنمية وخدمة المجتمع، وبذل جهود كبيرة لعمارة المساجد بتكلفة تزيد على 2.8 مليار جنيه، إلى جانب إنجاز 16041 وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على مليارى جنيه، منها 12598 وحدة إسكان اجتماعي، وتعظيم الموارد الذاتية للوزارة فى مختلف المجالات.

من جانبه ثمن رئيس مجلس الوزراء الجهود التى تبذلها وزارة الأوقاف على الصعيدين الدعوى والمجتمعي، لافتاً إلى أن الدولة تقدر دور الوزارة فى التصدى للفكر التكفيرى فى توقيت دقيق من تاريخ الوطن، ونشر سماحة الاسلام وإيضاح صحيح مفاهيم الدين الحنيف، بالإضافة إلى الدور الخدمى والمجتمعى فى مجال التعليم والصحة والإسكان بالتعاون مع الوزارات المعنية، مشيراً إلى أن جهود التنمية تتطلب تعاوناً وتنسيقاً، والعمل وفق هدف مشترك هو تحسين جودة الحياة لأبناء الوطن.

واستعرض وزير الأوقاف جهود الوزارة فى تحسين الأحوال المالية للأئمة، مُشيراً إلى أن أقل زيادة لأحدث إمام معين بلغت 2333 جنيها شهرياً، فى حين بلغت زيادة بعض الأئمة 2915 جنيها شهرياً، لافتاً إلى أن نسبة الزيادة للأئمة الحاصلين على الدكتوراه من المعينين على الدرجة الثانية بلغت 212%، مضيفا أنه تم تحسين أحوال المُحفظين وشيوخ وأعضاء المقارئ وزيادة مكافآتهم بنسب تتراوح ما بين 167% و300%، وكذا تحسين أحوال خطباء المكافأة بنسب تصل إلى نحو 233%، وذلك لكل من اجتاز المقابلة واختبارات تحسين مستوى الخطباء.

وفى مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم، أوضح وزير الأوقاف أنه تم تنفيذ 12097 ملتقى فكريا فى موضوعات متنوعة، وتنفيذ 3134 قافلة دعوية بالمناطق النائية والحدودية، وتنفيذ 32 مركزا ثقافيا إسلاميا، وتنفيذ 17794 فصلا لمحو الأمية، وزيادة عدد خطباء المكافأة والواعظات المتطوعات بنحو 896 خطيبا، و236 واعظة. وفى مجال خدمة القرآن الكريم، أشار وزير الأوقاف إلى أن الفترة السابقة شهدت إقامة 1150 مدرسة قرآنية، وعدد 69 مركزا لإعداد مُحفظى القرآن الكريم، وبلغ عدد المحفظين بالمكافأة أو تطوعاً 2295 مُحفظاً.

وفى مجال التدريب والتثقيف أوضح وزير الأوقاف أنه تم افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين فى شهر يناير2019، وتم تنفيذ 27 برنامجا تدريبيا متخصصا بها، وتدريب أربع مجموعات بواقع (255) معلمًا من معلمى التربية الدينية الإسلامية بأكاديمية الأوقاف الدولية، بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم، إلى جانب 193 برنامجا للتدريب والتأهيل بمركز التدريب بمسجد النور بالعباسية، كما تم افتتاح مركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية بأكاديمية الأوقاف فى شهر أغسطس 2019م، وتم إطلاق الدورات التدريبية للأئمة والواعظات على معالجة القضايا السكانية وتنظيم الأسرة وتم تدريب (9600) إمام خلال هذه الفترة.

وأضاف أنه قد تم استحداث برامج مهارات التواصل الإعلامى للأئمة والواعظات عام 2019 وتم تنفيذ أول أربع دورات تدريبية بواقع ثلاث دورات لعدد (45) إمامًا، ودورة للواعظات لعدد (19) واعظة، وتم استحداث برامج رخصة الحاسب الآلى الدولية بأكاديمية الأوقاف، وتم تنفيذ (11) برنامجًا تدريبيًا خلال تلك الفترة، وجار استمرار هذه الدورات.

كما استعرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جهود الوزارة فى مجال عمارة المساجد وفرشها، خلال السنوات الست والنصف الماضية، مشيراً إلى أن عدد المساجد التى تم احلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها، بلغ 3183 مسجداً، بتكلفة بلغت نحو 2.4 مليار جنيه، وبلغ عدد المساجد التى تم فرشها 8133 مسجداً، بتكلفة مالية 433 مليون جنيه، وبذلك يكون إجمالى ما تم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد خلال تلك الفترة هو 2.8 مليار جنيه.

وحول جهود وزارة الأوقاف فى مجال خدمة المجتمع، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، أن الفترة المحددة شهدت صرف 100 مليون جنيه لمشروع (سكن كريم) من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتم صرف 30 مليون جنيه مساهمة فى تأثيث 1000 شقة للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، كما تم صرف 20 مليون جنيه لمبادرة (نور حياة) للإبصار، وتم صرف 20 مليون جنيه لصندوق الاستثمار الخيرى الخاص بذوى الإعاقة، فضلاً عن صرف نحو 25 مليون جنيه فى بناء 100 منزل بحلايب بالبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم صرف حوالى 16 مليون جنيه فى رفع كفاءة 270 منزلًا ببئر العبد بشمال سيناء، وتم التنفيذ بالتعاون مع وزارة الإسكان، وتم صرف 25 مليون جنيه فى استخراج شهادة أمان للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، كما تم صرف نحو 122 مليون جنيه للإعانات النقدية للأسر الأولى بالرعاية، وطلاب العلم الفقراء، وأصحاب الأمراض المزمنة، وخلافه.

وأضاف الوزير أنه تم شراء سلع غذائية بقيمة 30 مليون جنيه لشنطة رمضان بالإضافة إلى بروتوكول التعاون مع وزارة التموين (سكر وأرز) وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وتم صرف 4 ملايين جنيه فى استخراج 80 ألف بطاقة رقم قومى للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، كما تم شراء 8600 مقعد دراسى بقيمة 8 ملايين جنيه، وإهداؤها للمدارس بالمناطق الأولى بالرعاية، وتم شراء 57,868 ألف بطانية للشتاء بقيمة نحو 5.5 مليون جنيه وتوزيعها للأسر الأولى بالرعاية.

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ولفت الوزير إلى أنه تم صرف 8,151,552 جنيه فى علاج مرضى الأورام، كما تم شراء 3000 سجادة بقيمة نحو 1.3 مليون جنيه، من إنتاج مصانع سجاد دمنهور، وإهداؤها للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، وتم صرف 10 ملايين جنيه لصندوق تأمين العاملين، كما تم صرف 30 مليون جنيه دعم صندوق الرعاية الصحية، وتم صرف 12 مليون جنيه لدعم مستشفى الدعاة ومعهد التمريض، الى جانب صرف 75 مليون جنيه لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا.

كما تم صرف 11.4 مليون جنيه على الطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وصرف أكثر من (80) مليون جنيه بمعرفة مجالس الإدارات ولجان البر بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، وبلغ ما تم تخصيصه 200 مليون جنيه لبروتوكول بناء المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وصندوق دعم التعليم الخيرى لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية، وتم صرف (25) مليون جنيه منها كدفعة أولى، كما تم تخصيص 200 مليون جنيه لمبادرة (حياة كريمة)، وتم صرف (20) مليون جنيه منها كدفعة أولى، وأوضح الوزير أنه بذلك يكون إجمالى ما تم صرفه وتخصيصه فى مجال الإعانات النقدية والمساعدات العينية وشروط الواقفين، والقرض الحسن، وصكوك الأضاحي، وخلافه نحو 1.5 مليار جنيه.

كما عرض وزير الأوقاف جهود تنمية الموارد الذاتية للوزارة، مشيراً إلى أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أعلى نسبة إيرادات سنوية فى تاريخها خلال العام المالى 2018/2019م حيث بلغ إجمالى الإيرادات نحو 1.5 مليار جنيه، وهى أعلى نسبة تحصيل فى تاريخ الهيئة، كما حققت أعلى إيراد شهرى خلال شهر مايو 2019، بلغ نحو 230 مليون جنيه، كما بلغت إيرادات هيئة الأوقاف فى النصف الأول من العام المالى 2019/2020 نحو 700 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 13% عن نفس المدة من العام السابق، وأضاف أن صناديق النذور حققت أعلى عائد سنوى فى تاريخها بلغ نحو (30) مليون جنيه، كما حققت أعلى عائد شهرى فى أكتوبر 2019م بلغ نحو 4 ملايين جنيه، وحققت اللجنة العليا للخدمات أعلى عائد سنوى فى تاريخها حيث بلغ حوالى 48 مليون جنيه.

وعرض الوزير جهود الوزارة فى مجال التأليف والترجمة والنشر حتى نهاية ديسمبر 2019، لافتاً إلى أن إصدارات وزارة الأوقاف باللغة العربية بلغت نحو 64 كتاباً، من أهمها كتب فى مجال تجديد الفكر الديني، ومواجهة الفكر المتطرف، وايضاح صحيح الدين الحنيف، ومهارات التواصل الدعوي، وبناء الشخصية الوطنية، كما بلغ عدد الكتب التى تم ترجمتها 76 كتاباً، تمت ترجمتها إلى نحو 13 لغة حية،

وفى مجال التطوير التكنولوجى بلغ عدد زائرى موقع وزارة الأوقاف هذا العام 23 مليون زائر، وعدد متابعى صفحة الوزارة على فيسبوك 105 ملايين متابع، كما تم إنشاء قناة منبر التجديد على موقع اليوتيوب وبلغ عدد المشتركين فيها 5600 مشترك، وعدد المشاهدين لها 520 ألف مشاهد، وتم اطلاق موقع اكاديمية الأوقاف الدولية فبراير 2019 ليصل عدد الزائرين للموقع 12650 زائرا بنهاية 2019.

وفى مجال العلاقات الخارجية، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، حصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) بكازاخستان بكلياتها الثلاث: أصول الدين، والشريعة، واللغة العربية، على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد لمدة خمس سنوات كأول جامعة مصرية فى مجال الدراسات الإسلامية والعربية تحصل على هذه الشهادة، وذلك فى يوليو 2016م، كما تم تطوير وتجديد المركز المصرى الإسلامى بتنزانيا بتكلفة بلغت نحو 5 ملايين جنيه، وعقدت وزارة الأوقاف ثمانية مؤتمرات دولية فى الفترة من 2014م وحتى 2019م حول قضايا كشف مخاطر الفكر التكفيري، والدعوة لتجديد الخطاب الديني، وتفعيل دور المؤسسات الدينية فى هذا الصدد، كما عقدت وزارة الأوقاف خمس مسابقات عالمية للقرآن الكريم فى الفترة من 2015م حتى 2019.

وفى مجال المنح التعليمية المجانية، فقد تم بالتعاون مع المعهد العالى للدراسات الإسلامية منح (282) إمامًا وإداريًّا منحة ماجستير خلال الفترة من 2017 وحتى 2019، شاملة الدراسة والكتب المجانية، وفى مجال توفير فرص العمل تم تعيين عدد (4258) عاملًا، فى الفترة من 2015 حتى 2019، وتم تعيين عدد (2945) إمامًا، فى الفترة من 2016 حتى 2019، وتم تكليف عدد (94) فنى تمريض (ممرضات)، وذلك فى الفترة من 2015 حتى 2019م، وبذلك يكون إجمالى فرص العمل التى وفرتها الوزارة خلال تلك الفترة قد بلغ (7297).

كما عرض وزير الأوقاف جانباً من المشروعات التنموية لهيئة الأوقاف المصرية، وبلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية التى تم الانتهاء منها (16041) وحدة، بإجمالى تكلفة بلغت نحو 2 مليار جنيه، منها عدد (14618) وحدة إسكان اجتماعى واستثمارى واقتصادي، وعدد (1423) وحدة تجارية وخدمية وإدارية. كما بلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية التى يجرى العمل بها حاليًا (10796) وحدة ، بإجمالى تكلفة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، وبلغ إجمالى ما تم صرفه على هذه المشروعات حتى تاريخه مبلغ 700 مليون جنيه، وقد حققت جميع المشروعات عوائد استثمارية مجزية ومتميزة ومن هذه المشروعات، مشروع مول البستان بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، ومشروع عروس البحر بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

كما عرض وزير الأوقاف جهود الوزارة فى مجال الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن إجمالى ما تم صرفه فى مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة خلال تلك الفترة قد بلغ نحو 104 ملايين جنيه، منها حوالى 61 مليون جنيه لتطوير مستشفى الدعاة ودعم معهد التمريض وشراء أجهزة طبية حديثة من أهمها، جهاز قسطرة القلب وجهاز الرنين المغناطيسى المفتوح، وجهاز المسح الذرى (جاما كاميرا)، وجهاز أشعة متنقل و(3) أجهزة موجات فوق صوتية للقلب وجهاز رسم المخ، وجهاز موجات فوق صوتية لوحدة التفتيت بالإضافة إلى (19) ماكينة غسيل كلوي، وذلك فى إطار تطوير المستشفى لتساهم فى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.