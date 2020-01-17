شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: مؤتمر وملتقى توظيف لشباب المحافظة الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حرصه الدائم للتواصل مع الشباب إيمانا بأهمية دور الشباب فهم الحاضر والمستقبل ستعتمد عليهم مصر مستقبلا طبقا لرؤية القيادة السياسية والدولة ولا يقتصر الكلام على الشباب المصرى فقط ولكن يمتد الاهتمام بشباب العرب وأفريقيا والعالم من خلال اللقاءات التى يتم فيها تبادل الآراء والخبرات وأن حق لكل شاب أن يتم رعايته وتأمين الحياة الكريمة له والاستماع إلى أفكاره ورؤيته فى كل ما يهم المواطن المصرى على أن يستفيد من الخبرات المحيطه به مؤكدا بأن شباب مصر هم من أفضل شباب العالم وبشهادة جميع شباب العالم .

جاء ذلك من خلال لقاء المحافظ الدورى بشباب القاهرة من مختلف الجامعات من ممثلى البرلمان الشباب وكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان وشباب متطوعى صندوق مكافحة الإدمان بحضور نواب المحافظ والسكرتير العام ومديرى مديريات الخدمات بالقاهرة استمع خلالها المحافظ لآراء الشباب.

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واستعرض اللقاء جهود المحافظة فى تمكين الشباب من خلال تقديم التدريب اللازم لتأهيل سوق العمل وكذلك توفير فرصة العمل الشباب الحرفيين وأصحاب المشروعات المتناهية الصغر وأصحاب المهن الحرفية ومساعدة المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة من خلال التعاون والتنسيق مع مديرية القوى العاملة ومديرية التضامن الاجتماعى وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والذى تمكن من تمويل 10900 مشروع صغير خلال العام الماضى بتمويل حوالى 386 مليون جنيه بالقاهرة بالإضافة مساعدة الشباب واولى الاحتياجات الخاصة فى إقامة مشروعاتهم الخاصة من خلال توفير التدريب اللازم والمساعدة فى إعداد المشروعات دراسات الجدوى بالإضافة الى المساهمة فى التسويق من خلال تسويق منتجاتهم من خلال المعارض.

كما أكد عبد العال، على تقديره الكامل يقوم به صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وهو يعد الالية الوطنية من خلال المراكز المنتشرة بالقاهرة مؤكدا على ضرورة تكثيف حملاتهم وتواجدهم بجميع الأماكن العامة ، لافتا إلى بدء تفعيل المشروع القومى لزراعة أسطح العقارات بالزراعات المتطورة بإعداد نموذج يتم تطبيقه على كافة المنشآت العامة والخاصة.

ووافق محافظ القاهرة على عقد مؤتمر للشباب تحت رعايته خلال الشهر المقبل، لتبادل فرص الأعمال وإقامة ملتقى توظيف للشباب يتم خلاله عرض الشركات العارضة فرصة العمل وكذلك مشروعات صغيرة، وكذلك ورش عمل لشرح وتدريب الشباب ادارة مشروعاتهم وكذلك عرض نماذج ناجحة لشباب ابتعدت عن العمل الحكومى وأقاموا مشروعاتهم الخاصة ونجاحها وحل المشاكل والتحديات التى واجهتهم خلال رحلتهم.