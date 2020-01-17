شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القسم الرياضى بالاتحاد الإماراتية: سباقات الهجن مستقبلها واعد في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظيت فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى باهتمام وحضور قوى للصحافة الإماراتية، ونقلت مجرياتها خلال فترة ما قبل وبعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى له أمس الخميس .

وقال محمد البادع رئيس القسم الرياضى بجريدة الاتحاد، أكبر صحف الإمارات، إنهم كصحفيين إماراتيين سعداء بالتواجد فى مصر الشقيقة، وفى حدث رياضى تراثى قوى يمثل عمق العلاقة بين مصر والإمارات والترابط المشترك فى الموروث .

وأضاف البادع لـ" الخليج 365": العلاقة الكبيرة التى تجمع الدولتين قوية منذ الأزل، وكان لدور الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان الأثر فى تميزها، ومن بعده حكام دولة الإمارات حتى اليوم وهى تزيد محبة وتألف بين الشعبين .

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وذكر البادع أنه خلال مشاركته لأول مرة فى فعالية تغطية سباق هجن فى مصر، كانت بالنسبة له مفاجئة قوة المشاركة للهجن التى وصلت لعدد 800 من الهجن، وهذا يكشف مدى قوة وحضور الهجن ورياضتها فى مصر، كما كانت المفاجئة أن المشاركة من كل محافظات مصر بتنوع محافظاتها من سيناء والقاهرة والصعيد والوادى الجديد ومحافظات القناة .

واستطرد أن هذه الرياضة التراثية العريقة قاسم مشترك بين الشعوب العربية لافتا إلى أن اتحاد الهجن الإماراتى يقدم جهدا كبيرا للارتقاء بها محليًا وعربيا كان واضحا ذلك فى رياضة الهجن المصرية ودعمها لتكون قوية وتتقدم فى مجال تشجيع اهل الهجن وتطوير الرياضة لتواكب العصر من خلال توفير الراكب الآلي ، والعمل للإعداد للمستقبل بتوفير سلالات هجن سباقات قوية. واستكمل أن توقعاته ان تقوى نجومية وحضور رياضة الهجن فى مصر خلال المرحلة القادمة، ويخدم كل هذا نظرة واعية للجهات المسئولة التى وفرت بنية تحتية قوية ممثلة فى مضمار بمواصفات عالمية لتسابق الهجن .