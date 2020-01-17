شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: افتتاح قصر البارون بعد انتهاء ترميمه خلال أيام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة القاهرة أن افتتاح قصر البارون بمصر الجديدة، سيتم خلال أيام، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميمات التى تنفذها وزارة السياحة والأثار بالتنسيق مع محافظة القاهرة.

وقال العميد هشام سمير، إن نسبة الأعمال التى تم الانتهاء منها بالقصر تبلغ 96٪؜، وهى تتم على قدم وساق تمهيداً للافتتاح الوشيك، وتبلغ تكلفه المشروع أكثر من 100 مليون جنيه.

وأوضح مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية والمشرف على مشروع القاهرة التاريخية، فى تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365”، إن هناك بعض الأعمال التى تمت إضافتها فى الموقع العام مثل استكمال الأسوار وتطوير الحديقة الخلفية، والتى سيتم تنفيذها بنسبة 100%، خلال الشهر الحالى.

وأشار العميد هشام سمير، إلى أنه يتم العمل على تنفيذ العرض المتحفى بالتزامن مع أعمال التطوير والترميم بالقصر، على أن يتم الانتهاء من العرض خلال أول أسبوعين فى شهر يناير المقبل، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من ترميم القصر بالكامل فى نهاية الشهر الحالى، على أن يتم افتتاحه فى يناير 2020.

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وقصر البارون هو قصر تاريخي يقع فى منطقة مصر الجديدة، وبالتحديد فى شارع العروبة بصلاح سالم، يتمتع القصر البارون بطراز مستوحى من العمارة الهندية، وهذا ما يلفت انتباه كل من يشاهد القصر، الذى شيده المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان، "20 سبتمبر 1852 - 22 يوليو 1929"، ومؤخرًا تم تقديم مقترح بأسعار تذاكر دخوله من قبل الجمهور، حتى يتم اعتماده وبحثه فى مجلس إدارة الآثار، حيث تم تقديم مقترح من القاهرة التاريخية بأن يكون سعر تذكرة الدخول للقصر بالنسبة للمصريين لـ 20 جنيها، والطالب المصرى 10 جنيهات، أما المواطن الأجنبى فوصل سعر تذكرته إلى 100 جنيه، والطالب الأجنبى بـ 50 جنيه.

وتضع وزارة الآثار فى الوقت الحالى اللمسات الأخيرة لقصر البارون بمصر الجديدة، وبدورنا تواصلنا مع العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية والمشرف على مشروع القاهرة التاريخية.