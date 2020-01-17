شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تعلن وفاة ثالث طبيبة من ضحايا حادث المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء وفاة الطبيبة نورا كمال، إحدى الطبيبات المصابات جراء حادث المنيا، اليوم الجمعة، معربة عن خالص الحزن والأسى لأسرة الطبيبة، ولكل شباب الأطباء، موجهة تعازيها الحارة، داعية أن يخرج باقي المصابين سالمين ويتم شفاؤهم علي خير.

وقالت لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء، فى بيان، أصدرته منذ قليل،: إننا لن نترك حق زملائنا الذى أهدر حياتهم التعنت والقهر والتعسف من وزارة الصحة.

جاء ذلك بالتزامن مع بدء اجتماع مجلس النقابة العامة للأطباء، ورؤساء النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الحادث، والاجتماع لمناقشة القضايا العاجلة للأطباء، وعلى رأسها حادث طبيبات المنيا وتداعياته.

وكان مصدر مسئول فى وزارة الصحة والسكان، قد أكد أن الدكتورة هالة زايد كلفت بتعويض مالى لمصابى حادث طبيبات المنيا وأسر الشهداء، وسيتم توفير فرص عمل لائقة للمصابين بالوزارة وكذالك أسر المتوفين.

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وقد كشف وزارة الصحة والسكان، اليوم، استقرار حالة الطبيبات المصابات فى حادث المنيا، الذى وقع أمس الأربعاء، وراح ضحيته 4 وفيات و17 مصاب، وقالت المصادر، إن الحالات تتلقى الرعاية الكاملة فى معهد ناصر وفور تحسن حالاتهن سيكتب لهم على خروج.

وقال مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان لـ"الخليج 365"، إن الدورة التدريبية المخصصة للتدريب على تنفيذ مبادرة صحة المرأة مستمرة فى الانعقاد وجميع الأطباء يحصلون على التدريب لاستكمال نشاط المبادرة التى تستهدف فحص 28 مليون سيدة بالجمهورية للكشف عن سرطان الثدى.

وأضاف المصدر: "لم نقم بتحويل أى طبيبة مدرجة بالمبادرة إلى التحقيق حتى الآن وسنتابع الموقف كاملا وهدفنا الآن صحة الطبيبات وعودتن لبلدهم سالمين".

كان الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، قد أعلن أن الحادث أسفر عن وفاة 4 أشخاص من بينهم طبيبتان، وسائق، وعامل، وإصابة 17 آخرين من الأطباء والطبيبات حيث كانوا متجهين من محافظة المنيا.

وكشف "مجاهد" أن وزيرة الصحة والسكان اتخذت قرارات هامة إثر هذا الحادث الأليم، حيث قررت ضم والدي الطبيبتين المتوفيتين للبعثة الطبية للحج لهذا العام، وإطلاق اسميهما على الوحدتين الطبيتين اللتين كانتا تعملان بهما تكريما لهما.