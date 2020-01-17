القبض على صاحب مخزن بحوزته أدوات كهربائية مغشوشة بالأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

ألقت مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط صاحب مخزن بحوزته أدوات كهربائية مغشوشة بالأزبكية.

كانت مباحث التموين تمكنت من ضبط "ب.ح"، 35 سنة، مسئول عن مخزن أدوات كهربائية كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية بدون بيانات تفيد بلد المنشأ ومجهولة المصدر مستخدماً علامات تجارية غير مسجلة ووضع استيكرات مدون عليها صُنع في إيطاليا غاشا بذلك جمهور المستهلكين.

وبالتفتيش عُثر داخل المخزن على 1500 متر خرطوم فلكسيل حراري، 180 قطعة أدوات كهربائية (مفتاح كهربائي، فيشه، 2000 استيكر خاص بالخراطيم، عدد 2 ختم مطبوع عليه شيللر للتوكيلات والتوريدات، 1 دفتر مطبوع عليه شيللر للتوكيلات التجارية، 20000 متر سلك حراري، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.