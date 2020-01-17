ضبط كمية كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة داخل ثلاجتين بالساحل والمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط كميات كبيرة من اللحوم ا والدواجن الفاسدة داخل ثلاجتين بالساحل والمقطم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أخطارا مفاده تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط م ا ، صاحب ثلاجة بدائرة قسم شرطة الساحل لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية الدواجن المجمدة ، الجبنة الرومي مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر داخل الثلاجة على57 كيلو قطع دواجن ( أوراك ، شيش ، دبوس )، 20 كيلو جبنه رومي ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وفي ذات السياق تم ضبط "أ.م"، 34 سنة، مسئول عن ثلاجة كائنه دائرة قسم شرطة المقطم لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية لحوم مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل الثلاجة على 1.200 طن (كبدة، لحوم، سجق، مفروم، برجر) بدون فواتير، 100 كيلو (لانشون، كبدة، مفروم، سجق) منتهية الصلاحية ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.