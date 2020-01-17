في يوم واحد.. ضبط 212 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصل قطاع الأمن العام حملاته بمديريات الأمن لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 212 قطعة سلاح ناري، بحوزة 175 متهما، شملت (19 بندقية آلية، بندقية رصاص، 32 بندقية خرطوش، 24 طبنجة، 136 فردا محليا،281 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة ،222 قطعة سلاح أبيض، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية).

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ونفذت الحملات، 84 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت (4 متهمين كونوا تشكيل عصابي ارتكبوا 8 حوادث متنوعة، 219 قضية مخدرات بحوزة 241 ضبط خلالها 32 كيلو مخدرات، 57 متهما هاربا، 24 متهما بالبلطجة، 356 دراجة نارية مخالفة، 30 ألف مخالفة مرورية متنوعة).

كما تم إعادة 8 دراجات نارية، وسيارة مسروقتين، وفحص 108 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل الواقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.