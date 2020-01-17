أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب بضائع خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 6 قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات – أدوات منزلية – عسل سدر جبلي)، حيث بلغت إجمالي القيمة والتعويض أكثر من 400 ألف جنيه.

وضُبط في مجال الأمن العام (40) قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، تسول، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات مسطح مائي، مخالفات سائقين)، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (1019) مخالفة مرورية متنوعة، و تنفيذ (270) حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات"، تم ضبط (5) قضايا متنوعة .ش