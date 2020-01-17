محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط مرتكب واقعة الاستيلاء على شيك بنكي وصرفه بقيمة 370 ألف جنيه خاص بإحدى شركات البترول بالقاهرة.
ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي إحدى شركات البترول، بقيام مجهول بالاستيلاء على أحد الشيكات البنكية الصادرة منها وصرف قيمته من حسابها بأحد البنوك واستيلائه على مبلغ 370 ألف جنيه.
تم تشكيل فريق بحث بإدارة مكافحة جرائم الإخلاس والإضرار بالمال العام لكشف ملابساتها وتحديد وضبط مرتكبها، حيث أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بريد بذات الشركة) حيث استغل المذكور موقعه الوظيفي بالشركة باعتباره ساعي بريد وإمكانية دخوله مكاتب الشركة، واستولى على الشيك المشار إليه، والتوجه للبنك وتمكن من صرفه مستخدماً بطاقة رقم قومي خاصة بأحد الأشخاص دون علمه، قام بالاستيلاء عليها بأسلوب المغافلة.
وبسؤال مسئولي البنك (الذي تم صرف الشيك من خلاله) أيدوا ما جاء بالتحريات وباستدعاء المتحر عنه، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص اعترف بارتكابه الواقعة على النحو السابق، وأبدى استعداده لرد المبلغ المستولى عليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر ساعي البريد تحول لـ "لص شيكات".. ضبط المتهم بالاستيلاء على 370 ألف جنيه من شركة بترول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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