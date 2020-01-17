الأمن العام: ضبط عنصر إجرامي تسبب في وفاة شخص بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الامن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالدقهلية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية المتسببة في وفاة أحد المواطنين حال مطاردته لهم عقب قيامهم بخطف حقيبة يد من إحدى السيدات بالدقهلية، وتحرر المحضر اللازم للواقعة.

تبلغ لمركز شرطة طلخا (بمديرية أمن الدقهلية) بحدوث مصادمة ومتوفى ببندر طلخا بدائرة المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير (مدرسة – مقيمة ببندر طلخا بدائرة المركز ) مترجلة بالشارع المشار إليه قام شخص مجهول يستقل مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية ، بخطف حقيبة يدها، وحال مشاهدة أحد المواطنين (مالك كافيتريا، مقيم ببندر طلخا بدائرة المركز) للواقعة قام بملاحقة مركبة "التوك توك" الذى يستقله الجناة قائداً دراجة نارية "ملكه" إلا أنه اختل توازنه وسقط أرضاً واصطدمت به سيارة مجهولة قادمة بالاتجاه المقابل، مما أدى لوفاته وفر قائد السيارة هارباً.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي واقعة خطف الحقيبة وهم (عاطلين – لهما معلومات جنائية مسجلة - مقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا).. وتحديد السيارة مرتكبة واقعة التصادم وقائدها.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمحلي إقامتهما والأماكن التي يترددان عليها والمحتمل اختبائهما بها حيث أسفرت الجهود عن ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه واقعة خطف حقيبة المدرسة بالاشتراك مع المتهم الهارب باستخدام مركبة "توك توك" قيادته وملك (عاطل - مقيم بدائرة المركز ) وأضاف المتهم المذكور أنه عقب قيامه والمتهم الهارب بخطف حقيبة يد المجني عليها شاهد الواقعة المتوفى المذكور، فقام بمطاردتهما مستقلاً دراجة نارية وحال اقترابه منهما ومحاولته الإمساك بهما قاما بدفعه حتى يتمكنا من الهرب فاختل توازنه وسقط أرضاً واصطدمت به سيارة مجهولة قادمة بالاتجاه المقابل، وتم بإرشاد المتهم المذكور ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه وأضاف بتخلصه من حقيبة اليد وما تحويه من أوراق بإلقائها بالطريق العام.

هذا وقد أمكن ضبط مركبة "التوك توك" المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهة مالكها قرر بسابقة قيام المتهمان بتاريخ الواقعة باستئجار المركبة ملكه مقابل مبلغ مالي، ونفى علمه باستخدامها في ارتكاب الواقعة.

كما توصلت جهود فريق البحث إلى ضبط قائد السيارة مرتكب واقعة التصادم (سائق - مقيم بدائرة المركز ) والسيارة المشار إليها (ربع نقل) وبمواجهته باعترافات المتهم الأول أقر بها واعترف باصطدامه بالمجني عليه وهروبه عقب ذلك خشية ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.