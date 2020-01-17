مسؤول بالإسكان يتفقد عددًا من مشروعات الطرق والمرافق بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أجرى المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي بعدد من مشروعات الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة.

وقالت وزارة الإسكان في بيان اليوم الجمعة، إن نائب رئيس الهيئة بدأ جولته بتفقد محطات الصرف الصحي ومحطات المعالجة بالمدينة، مشيراً إلى أنه جارٍ إنشاء خط مياه معالجة قطر(1500مم) بطول (17 كيلو مترا)، الخارج من محطة معالجة الصرف الصحي بطريق العين السخنة وحتى ربطه بشبكة الري الداخلية بالمدينة.

وقال إن أهمية هذا المشروع تكمن في الاستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها (معالجة ثلاثية) وإعادة ضخها مرة أخرى لاستخدامها فى ري المسطحات الخضراء بالمدينة، وكذا توفير مياه الري المعالجة ( للمشروعات السكنية المغلقة) لري المسطحات الخضراء الموجودة بها مما يساهم في توفير مياه الشرب.

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كما تفقد نائب رئيس الهيئة، مشروع إنشاء موقف نقل عام جديد؛ لاستيعاب أتوبيسات النقل العام و"السرفيس" بالمدينة وخدمة السكان والمترددين على مدينة القاهرة الجديدة.

وتابع سير الأعمال بمحور مثلث الأمل بطول (3.5 كم)، وأعمال ربطه بمحور الطريق الأوسطي بامتداد شارع التسعين الجنوبي، وذلك لربط المدينة بمثلث الأمل لتنمية المنطقة وجذب الاستثمارات إليها، وكذا تفقد محور امتداد شارع التسعين الجنوبي، حيث يتم العمل على ترميمه وتطوير المرافق والإنارة والأسفلت بالمحور؛ لتيسير حركة المرور بالقطاع بطول 5 كم حتى تقاطعه مع الطريق الأوسطى، ومنه لمثلث الأمل.

وشدد نائب المجتمعات العمرانية، في ختام جولته بالمدينة، على الشركات المنفذة للمشروعات لسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية، وذلك في إطار سرعة تحقيق الاستفادة من مشروعات الطرق الجاري تنفيذها بالمدينة.

من جانبه، قال المهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم اختيار مكان موقف النقل العام بنهاية شارع (التسعين الجنوبي) ليتم الاستفادة الكاملة من المشروع، حيث من المقرر أن يخدم مشروعات ( دار مصر بحي الأندلس- JANNA - سكن مصر- منطقة الجامعات وغرب الجمعيات- إسكان الجمعيات)، كما يشمل المشروع كافتريا ودورات مياه وساحة انتظار سيارات ملاكي، مشيرا إلى أن مساحة الموقف (حوالي 15 ألف متر)، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية شهر مارس المقبل.