محافظ القاهرة: بدء تفعيل المشروع القومي لزراعة أسطح العقارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، حرصه الدائم على التواصل مع الشباب إيمانا بأهمية دور الشباب، فهم الحاضر والمستقبل الذي ستعتمد عليهم مصر مستقبلا طبقا لرؤية القيادية السياسية والدولة ولا يقتصر الكلام على الشباب المصري فقط ولكن يمتد الاهتمام بشباب العرب وأفريقيا والعالم من خلال اللقاءات التي يتم فيها تبادل الآراء والخبرات.

وقال عبدالعال، إن حق لكل شاب أن يتم رعايته وتأمين الحياة الكريمة له والاستماع إلى أفكاره ورؤياه في كل مايهم المواطن المصري على أن يستفيد من الخبرات المحيطة به، مؤكدا أن شباب مصر هم من أفضل شباب العالم وبشهادة جميع شباب العالم.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الدوري بشباب القاهرة من مختلف الجامعات من ممثلي البرلمان الشباب وكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان وشباب متطوعي صندوق مكافحة الادمان وبحضور نواب المحافظ والسكرتير العام ومديرى مديريات الخدمات بالقاهرة.

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وشدد المحافظ على بدء تفعيل المشروع القومي لزراعة أسطح العقارات بالزراعات المتطورة بإعداد نموذج يتم تطبيقه على كافة المنشآت العامة والخاصة.

واستمع المحافظ لأراء الشباب، كما تم استعراض جهود المحافظة في تمكين الشباب من خلال تقديم التدريب اللازم لتأهيل سوق العمل وكذلك توفير فرص العمل للشباب الحرفيين وأصحاب المشروعات المتناهية الصغر وأصحاب المهن الحرفية ومساعدة المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة من خلال التعاون والتنسيق مع مديريتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعي وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والذي تمكن من تمويل 10900 مشروع صغير خلال العام الماضي بتمويل حوالي 386 مليون جنيه بالقاهرة، بالإضافة الى مساعدة الشباب وذوى الاحتياجات الخاصة في إقامة مشروعاتهم الخاصة من خلال توفير التدريب اللازم والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات بالاضافة الى المساهمة في التسويق من خلال تسويق منتجاتهم من خلال المعارض.

وأكد المحافظ تقديره الكامل لما يقوم به صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وهو يعد الألية الوطنية من خلال المراكز المنتشرة بالقاهرة ..مشددا على ضرورة تكثيف حملاتهم وتواجدهم بجميع الاماكن العامة.

ووافق المحافظ على عقد مؤتمر للشباب تحت رعايته خلال الشهر القادم لتبادل فرص الاعمال وإقامة ملتقى توظيف للشباب يتم خلاله عرض فرص العمل والمشروعات الصغيرة ، وكذلك ورش عمل لشرح وتدريب الشباب على ادارة مشروعاتهم و عرض نماذج ناجحة لشباب ابتعدوا عن العمل الحكومي واقاموا مشروعاتهم الخاصة وقصص نجاحها وحل المشاكل والتحديات التي واجهتهم خلال رحلتهم .