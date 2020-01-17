أخبار مصر | خطيب الأزهر: البخاري والشعراوي استثمرا وقتهما في خدمة الإسلام

وقال "العادلي"، إن الإنسان منذ خلقه الله تعالى، يمر بأنواع مختلفة من الحياة، أولها حياة الروح ثم الحياة الجنينية مرورًا بالحياة الدنيا ثم حياة البرزخ وختامًا بالحياة الآخرة، فخيركم كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم "من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله"، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيء دون فائدة أو غاية فكل شيء عنده بمقدار، قال تعالى "أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ"، المؤمنون (115).

وأضاف الخطيب، أن الوقت مثَّل لهم أهمية كبيرة في حياة الإنسان لابد وأن يستثمره فيما ينفع به نفسه ودينه ووطنه، فكل إنسان سَيُسأل عَن كُلّ صَغيرَةٍ وَكبيرة فِي حياته، وكيفَ أفنى الوقت، وعلى ماذا أفناه، قال صلى الله عليه وسلم: "لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ".

وأشار إلى أن أئمة الإسلام الذين خلدوا ذكراهم إلى ما شاء الله، رغم أنهم ما عاشوا أعمارًا بالقياس إلى غيرهم، لكن وقتهم كان منظمًا ومستثمرًا، أمثال الإمام البخاري وأبي حامد الغزالي وهارون الرشيد، وشيخ الأزهر الشيخ عبد الحليم محمود، والإمام الشعراوي وغيرهم.