أخبار مصر | مدير بـ"آثار الشرقية": "تمثال الزقازيق" مصنوع للزينة.. وليس لنا علاقة به

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير بـ"آثار الشرقية": "تمثال الزقازيق" مصنوع للزينة.. وليس لنا علاقة به والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي صورًا لتمثال الملك رمسيس محمولا على أحد سيارات البلدية، مع تعليقات أن التمثال كان في ميدان الجامعة بالزقازيق محافظة الشرقية.

ومن ناحيتها قالت قالت الدكتورة انتصار كامل، مدير عام الوعي الأثري بالشرقية، إن التمثال ليس أثريا، كما أنه لا علاقة للوزارة به فهو عبارة عن نموذج غير أثري مصنوع من الفيبر على هيئة تمثال الملك رمسيس وهو هدية من إحدى الشركات للمحافظة، وتم وضعه في الميدان.

وأعمال رفع التمثال تتم من قبل المحافظة في إطار إعادة تجميل وتزيين الميدان، وأثارت الصور المتداولة عدد من التعليقات التي وصفت التمثال بالأثري وهو الأمر الذي نفته كامل تمامًا.

