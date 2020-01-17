أخبار مصر | إسعاف راكبة تشادية على متن طائرة مصر للطيران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسعاف راكبة تشادية على متن طائرة مصر للطيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنقذت العناية الإلهية، راكبة تشادية مسافرة على خطوط شركة مصر للطيران، في رحلة متجهه

من القاهرة

لأنجمينا بتشاد.

وأصيبت الراكبة بأزمة ربوية تنفسية عنيفة وانخفاض في مستوى السكر، وتصادف وجود الطبيب عبداللطيف المناعي، ضمن ركاب الطائرة، سارع بعمل الإسعافات اللازمة للمصابة، مع طاقم الطائرة، وأعطاها المحاليل اللازمة والأكسجين، وتابعها على مدار ساعتين حتى تماثلت للشفاء.

وقدم كابتن الطائرة وطاقمها، الشكر للطبيب، الذي قال إنه قام بواجبه كطبيب، مشيدًا بجاهزية الطائرة للإسعافات وتعاون طاقم ضيافتها.