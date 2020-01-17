أخبار مصر | "التكافل الاجتماعي": 60 مليون جنيه للأكثر احتياجا خلال 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التكافل الاجتماعي": 60 مليون جنيه للأكثر احتياجا خلال 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، تقريرا عن فعاليات المؤسسة لعام 2019.

وأشار التقرير، إلى محاور عمل المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، والتي تقوم عى تحقيق التكافل بمعناه الواسع حيث تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ومساندة الأسر الأكثر احتياجا في ضوء تنموى وتمكيني اجتماعيا واقتصاديا.

وأضاف، أن عام 2019 شهد تقديم ما يزيد على 60 مليون جنيه مساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجًا، لما يقرب من 200 ألف مستفيد من عملاء التكافل الاجتماعي، وذلك في تزايد مستمر للدور الذي تقوم به المؤسسة في تقديم المساعدات الاجتماعية والمادية للحالات العاجلة والأكثر احتياجا، وتحسين بيئة السكن للأسر الأولى بالرعاية، حيث يتم تقديم المساعدات بأنواعها، وإجراء عمليات جراحية للحالات المرضية، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة الأسرة.

وأوضح التقرير، أنه في مجال تقديم المساعدات الاجتماعية للأسر الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية تم تقديم 26 مليون 842 الف جنية لما يقرب من 141 ألف مستفيد في صورة مساعدات مالية كما تم تقديم 7 ملايين و469 ألف جنية كمساعدات عينية استفاد منها ما يزيد على 56 ألفًا و973 مستفيدًا منها توزيع 20 ألف بطانية على الأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية بمحافظات الصعيد وهي الجيزة وأسيوط وسوهاج وتقديم منح مساعدة لمستفيدي التكافل فى المناسبات المختلفة وتوزيع الشنط المدرسية بمستلزماتها مع بدء العام الدراسي بقيمة زادت على مليون جنيه.