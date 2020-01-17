مصر | ضبط صاحب مصنع بحوزته 25 طن بودرة مجهولة في المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط صاحب مصنع بحوزته 25 طن بودرة مجهولة في المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب مصنع بويات بالمرج، وبحوزته 25 طن بودرة مجهولة المصدر، من مستلزمات الإنتاج.

ونجحت مباحث تموين القاهرة، في ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج البويات بدائرة قسم شرطة المرج لحيازته 25.725 طن بودرة ألوان صناعية مستلزمات إنتاج، معبأة داخل شكائر ذات أحجام مختلفة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وكذلك 21680 عبوة ألوان صناعية منتج نهائى، مقلدة ومغشوشة للعلامات التجارية، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.