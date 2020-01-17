مصر | النيابة تطلب التحريات حول 7 ضبط بحوزتهم أسلحة نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تطلب التحريات حول 7 ضبط بحوزتهم أسلحة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكما أمرت النيابة العامة بحجز المتهمين 24 ساعة على ذمة التحريات. وتعود البداية عندما وردت معلومات للمقدم أحمد البنداري رئيس مباحث حلوان بانتشار الأسلحة بنطاق مدينة حلوان وفرض السيطرة، وعلى الفور وجه العميد عبد الفتاح القصاص رئيس قطاع الجنوب حملة موسعة لضبط الخارجين عن القانون.

طالبت نيابة حلوان الأجهزة الأمنية بسرعة تحرياتها التكميلية لمعرفة نشاط 7 أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة بحلوان وإذا كان يوجد نشاط إجرامي للمتهمين من عدمه.



وأسفرت جهود الحملة عن القبض على كل من: "أسامة.ع"، و"أحمد. ف"، و"محمد. م"، و"أحمد م"، و"عيد. ف"، و"عيد. م"، و"محمد. ا"، بحوزتهم أسلحة نارية، خرطوش وطبنجة، بالإضافة إلى عدد من الطلقات بدون ترخيص.



وبمواجهة المتهمين أمام العميد علاء جودة مأمور قسم حلوان اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.