مصر | بحضور وزاري.. "العربي للقضاء الإداري" ينظم ورشة عمل دولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور وزاري.. "العربي للقضاء الإداري" ينظم ورشة عمل دولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري، ورشة عمل دولية حول موضوع «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية» وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، وذلك بحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.

ويترأس أعمال الورشة، المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، كما يشارك في ورشة العمل كذلك، ممثلو المحاكم العليا بالدول العربية، وممثلين لمجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة الإيطالي، وعدد من وسفراء إيطاليا وفرنسا وسفراء بعض الدول العربية، وعدد كبير من قضاة مجلس الدولة المصري.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للاتحاد العربي للقضاء الإداري، ومن المقرر أن تناقش الورشة موضوع نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الحماية العاجلة لحقوق الافراد، وذلك من خلال مناقشة عدة محاور منها تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وموقف القضاء الإداري من وقف التنفيذ في القرارات الإدارية السلبية، وطبيعة الحكم بوقف التنفيذ والطعن عليه، والدعاوى التحفظية في القضاء الإداري، وشروطها.

تُعقد ورشة العمل بفندق شيراتون القاهرة، قاعة صلاح الدين، يومي الأحد والاثنين 19 و20 يناير الجاري، وتبدأ فعالياتها في تمام التاسعة صباحًا.