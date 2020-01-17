مصر | خلال يوم.. ضبط 5657 مخالفة مرورية متنوعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال يوم.. ضبط 5657 مخالفة مرورية متنوعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المبكرة صباح اليوم الجمعة بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 5657 مخالفة مرورية متنوعة.

واستكملت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأكدت أن من بين المخالفات 2073 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و170 مخالفة السير بدون ترخيص قيادة وتسيير، وضبط 9 دراجات نارية مخالفة، و30 مخالفة موقف عشوائي، و52 مخالفة شروط الترخيص، و37 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.