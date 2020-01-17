مصر | إصابة 6 إثر انهيار بلكونة عقار في روض الفرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 6 إثر انهيار بلكونة عقار في روض الفرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 6 أشخاص، إثر انهيار بلكونة بالطابق الثالث، من العقار رقم 9، شارع علي حسانين، من شارع البكري بروض الفرج.



وتلقت محافظة القاهرة، بلاغا من أهالي حي روض الفرج، بسقوط بلكونة، بالطابق الثالث، ليتوجه نائب المحافظ وقوات الحماية المدنية، إلى محل البلاغ.

وتبين بالمعاينة، انهيار البلكونة وإصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الساحل التعليمي لتفديم الخدمة الطبية.

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وزار الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محفظ القاهرة للمنطقة الشمالية، المصابين، داخل مستشفى الساحل التعليمي؛ للاطمئنان على حالتهم، والتأكد من تقديم الخدمات الطبية.

ووجه تعليمات لإدارة الشئون الاجتماعية، بروض الفرج؛ بتوفير سبل الرعاية لأهالي المصابين.