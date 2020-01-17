مصر | تعرف على جهود أمن المنافذ خلال يوم.. "تهريب وهجرة غير شرعية"

خلال 24 ساعة، العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 6 قضايا تهريب ملابس أجنبية الصنع، قطع غيار سيارات، أدوات منزلية، عسل سدر جبلي، حيث بلغت إجمالي القيمة والتعويض أكثر من 400 ألف جنيه.



في مجال الأمن العام: ضبط عدد 40 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح، تسول، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات مسطح مائى، مخالفات سائقين.



في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1019 مخالفة مرورية متنوعة.

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في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 270 حكما قضائيا متنوعا.



في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 5 قضايا متنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

