مصر | ضبط 8 أطنان عصائر وفاكهة مجهولة المصدر بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 8 أطنان عصائر وفاكهة مجهولة المصدر بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة من ضبط المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة الهرم، وعثر داخل المصنع عمله على طني عصائر مجهولة المصدر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة إخطارا من مدير مباحث التموين بالجيزة، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة الهرم، لحيازته (2،432 طن "عصائر") منتج نهائي معبأة داخل عبوات معدة للبيع وتاريخ إنتاج وصلاحية لاحق خلافًا للحقيقة، (5،820 طن "ثمار فاكهة، سكر حر") مستلزمات إنتاج معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة وتولت النيابة العامة التحقيقات

