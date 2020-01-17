مصر | ضبط 219 قضية مخدرات في حملة مكبرة بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 219 قضية مخدرات في حملة مكبرة بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، العديد من الحملات الأمنية المكبرة، لحفظ الأمن والنظام والحفاظ على الاستقرار.



وأسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: تم ضبط 212 قطعة سلاح ناري، بحوزة 175 متهما وذلك على النحو التالي: 19 بندقية آلية، بندقية رصاص، 32 بندقية خرطوش، 24 طبنجة، 136 فرد محلي، 281 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة، 322 قطعة سلاح أبيض، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 84164 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي: 361 حكم جناية، 24773 حكم حبس جزئي، 4857 حكم حبس مستأنف، 43098 حكم غرامة، 11075 حكم مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 4 متهمين، كونوا تشكيلا عصابيا، ارتكبوا 8 حوادث متنوعة.

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في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 219 قضية مخدرات بحوز241 متهم، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 13،966 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 13،225 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 1،120 كيلو جرام، كمية من مخدر البودرة وزنت 316 جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1،228 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 170 جرام، عدد 3344 قرصا مخدرا، 2000 قرص منشط.



في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط 57 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 24 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 356 دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة 8 دراجات نارية، سيارة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 29595 مخالفة مرورية.

في مجال فحص السائقين: فحص 108 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

