مصر | أمن الإسكندرية يضبط شخصا بتهمة تزوير جوازات سفر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الإسكندرية يضبط شخصا بتهمة تزوير جوازات سفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط رجال الأمن بالإسكندرية، شخصًا يمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية، إلى الدول الأوروبية، باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة.



وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص صاحب مكتب للخدمـات البحرية، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيـــم بدائرة قسم شرطة المنتزة أول بالإسكندرية، بالضلوع في عمليات هجرة غير شرعية، باستخدام أوراق ومستندات رسمية وعرفية مزورة لاستخراج جوازات سفر بحرية مزورة للسفر إلى دول أوروبا.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطـــاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتكنولوجيا لمعلومات، أمكن ضبطــه وبتفتيش مسكــنه وشــركتـه الكائنة بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية.



الشخص ضُبط بحوزته 3 "لاب توب" تحوي العديد من صور الجــوازات والشهادات البحرية، كمبيوتر، 5 طابعة، جهاز إسكانر، جـواز سفـر منسـوب صـدوره لإحدى الدول الأجنبية، إذن عمل بالهيئات الأجنبية خارج البلاد، شهادة تدريب بـدون بيانات، شهادة طبية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية يشتبه أن تكون مزورة، مجموعة لقوالـب أختام بواخر أجنبية تابعين لإحدى الدول الأجنبية، قالب لخاتم معهد تدريـب بحري بإحدى الدول الأجنبية، 5 علامات مائية تستخدم في تزوير الشهادات البحرية، زمجموعة أختام خاصة بشركة المتهم المضبوط.

وتم أيضا ضبط مجموعة من الشهادات بأسماء مختلفة منسوب صدورها لمعهد تدريب البحري، أكاديمية نقل بحري، مركز دولي لتكنولوجيا الغوص، نماذج طلبات تعيين على مراكب بحرية يشتبه جميعها أن تكون مزورة، بطاقة تعريف عامل مركب منسوب صدورها لإحدى الدول الأجنبية، طلب استخراج شهادة طبية منسوب صدوره لإحدى الدول الأجنبية، مجموعة من شهادات تفيد العمل بمهنة ضابط أمن بحري منسوب صدورها لإحدى الدول الأجنبية، وكمية من إيصالات إرسال أموال منسوبة لإحدى الشركات، 2 شهادة إسعافات أولية وحريق وأمان ضد السرقة منسوب صدورها لمعهد تدريب البحر لإحدى الدول الأجنبية.

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وباستكمال التحريات أمكن التوصل إلى أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، تبين استخراج جواز سفر بحري له، بواسطة المتهم المذكور، لإحدى الدول الأجنبية ومعه شهادات الخبرة للدولة نفسها، ومدون به بياناته.

وباستدعائه ومناقشته قرر بصحة المعلومات، وأنه قام بتسديد مبلغ عشرة آلاف جنيه، قيمة الجواز إلا أنه لم يتمكن من استخدامه أو السفر به، متهمًا المذكور بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله، قدم المذكور جواز السفر البحري.

وبمواجهة المتهم أقر بقيامه باستخراج جوازات سفر بحري مزورة لدول أجنبية وشهادات خبرة في المجال البحري لتسهيل سفر الشباب إلى دول أوروبا بطريقة غير مشروعة على المراكب التجارية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 5000 إلى 10000 جنيه مصري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.