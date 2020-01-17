شكرا لقرائتكم خبر عن دفعة طبيبات «حادث المنيا»: تدعو لإضراب عام عن العمل بالوحدات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدفعة 29 طب المنيا، التي تضم الطبيبات اللاتي تعرضن لحادث سير أثناء ذهابهن للتدريب في المنيا، بيانا استنكروا فيه ماجرى من ممارسات تعسفية كشفتها الواقعة.

وقال البيان: «إنه في يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من يناير لعام 2020 قد تعرضن زميلاتنا طبيبات التكليف لحادث مأساوي أدى إلى وفاة اثنين وإصابة 12 طبيبة منهن ثلاث حالات حرجة ما بين انفجار في الرحم ونزيف بالمخ وكسور مضاعفة في الفقرات العنقية ومختلف أنحاء الجسم، وذلك أثناء سفرهن إجباريا لحضور تدريب لصحة المرأة في القاهرة حيث تم إبلاغهن قبلها بأقل من 48 ساعة وبشكل غير رسمي عن طريق الواتس اب ومع عدم توفير وسيلة مواصلات آمنة إلى جانب التهديدات المباشرة بالنقل والجزاءات لمن يتخلف عن الحضور مع العلم أن منهن الحامل والمرضعة، فلم يقابلن من مديرية المنيا إلا التعسف والقهر».

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وأضاف: «على هذا فقد قررنا- نحن دفعة 29 طب المنيا وبدعم من باقي دفعات الطب على مستوى الجمهورية- الآتي: ضرورة فتح تحقيق جنائي وإداري في هذه الكارثة، يشمل التحقيق كل المتسببين في التسلسل الإداري بداية من وكيل الوزارة بالمنيا وحتى آخر موظف بمديرية المنيا وإدارة سمالوط وأبوقرقاص، والدعوة لإضراب عام عن العمل بالوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، على ألا ينتهي إلا بإنتهاء التحقيق ومحاسبة الجناة».

وتابع البيان: «كما نطالب باحتساب المتوفيات شهيدات واحتساب أهلهن من أهالي الشهداء والمطالبة بصرف تعويض مادي لهم، واحتساب الإصابات- إصابة عمل- وتوفير أعلى خدمة طبية لهم والمطالبة بصرف تعويض مادي لهم، وبحث أسباب الحادث لتلاشيها فيما بعد، عن طريق تقديم التدريبات للأطباء في محافظاتهم، وتوفير وسائل مواصلات آمنة لتحركات الأطباء في مهام العمل الرسمية، والتبليغ بالمأموريات قبلها بأسبوعين على الأقل».

وأكد البيان مطالبة الدفعة بالدعوة لوقفة احتجاجية بتغطية صحفية وإعلامية نؤكد فيها على مطالبنا، على أن يتم تحديد المكان والزمان بعد التنسيق مع الجهات المعنية، والدعوة لجمعية عمومية طارئة وأخذ قرارات حاسمة فيما يخص مشاكل الأطباء، وتقديم الدعم الكامل لأهالي الشهداء والمصابين، حتى لا يتكرر علينا هذا اليوم المشئوم، وحتى لا تسال دماءنا مرة أخرى على الطريق«.

وأعلنت نقابة الأطباء عن الحالة الصحية لطبيبات حادث المنيا في معهد ناصر، حيث خرجت ٦ طبيبات مساء الخميس من المستشفى بعد استقرار حالتهن الصحية، واستعادت الدكتورة آمنة محمد خلف، وعيها وفى انتظار تحديد موعد عمليه تثبيت مفصل الحوض، ومازالت حالة الطبيبة نورا كمال، حرجة، واستقرت حالة راعوث اشعيا الطبيبة التي فقدت جنينها.