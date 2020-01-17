شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام ومحافظ كفر الشيخ يلتقيان بنواب المحافظين الجدد في «الوطنية للتدريب» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب لقاءً لنواب المحافظين الجدد مع المستشار حماده الصاوي النائب العام، بمقر النيابة العامة، تلى ذلك لقاء اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بهم بمقر الأكاديمية، بهدف للتواصل مع القيادات العليا بالدولة والاستفادة من خبراتهم وذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبي المكثف المعد لهم.

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وعبر اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، خلال اللقاء عن سعادته بالتواجد داخل الأكاديمية، واستقبال الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، مبديياً إعجابه بفكرة تدريب النواب وتولي الشباب المناصب القيادية بالدولة، كما أشار إلى أهمية القيادة والتزواج مابين الخبرات السابقة والخلفيات المختلفة والرؤية الشبابية قائلًا «أن القيادة الناجحة هي القيادة المشتركة».

الأكاديمية الوطنية للتدريب تنظم لقاء لنواب المحافظين الجدد مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

وأكد أن تحسين جودة حياة المواطن ترتكز على التعليم والصحة والصرف الصحي وجميع المرافق، وحل المشكلات من خلال المتابعة وتقديم الحلول والدعم اللازم. جاء البرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد تنفيذًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتدريب الثلاثة وعشرين نائب الذين أدوا اليمين الدستورية في آخر نوفمبر الماضي، حيث قامت الأكاديمية بتصميم البرنامج من خلال تدريبهم على مهارات القيادة الفعالة ومهارات التواصل الفعال ومهارات الذكاء العاطفي والاجتماعي والمهارات الإدارية كإدارة الوقت وإدارة الأزمات وإدارة المشروعات وإدارة فرق العمل الناجحة وإدارة وقيادة التغيير والقانون والتعريف بمبادئ الإتيكيت والعلاقات العامة والتعامل مع الجمهور.

الأكاديمية الوطنية للتدريب تنظم لقاء لنواب المحافظين الجدد مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.