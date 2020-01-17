شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يعتمد نتائج البرنامج التدريبي للقضاء والنيابة العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الجمعة، نتيجة الدورة التدريبية المتقدمة والدورة التدريبية الراقية لأعضاء القضاء العسكري والنيابة العسكرية بالمركز القومي للدراسات القضائية بالقاهرة، في إطار التعاون الدائم والمستمر بين وزارة العدل والقضاء والنيابة العسكرية.

وتنوع البرنامج التدريبي ليشمل الجوانب النظرية المتعلقة بالقوانين والإجراءات الجنائية والمدنية، وعلى الجانب العملي تضمن العديد من قاعات البحث التي تعرض من خلالها على المتدربين قضايا عملية جنائية ومدنية للبحث والمناقشة، فضلاً عن بعض الزيارات الميدانية.

وشمل التدريب 26 قاضياً من أعضاء القضاء العسكري و31 عضواً من أعضاء النيابة العسكرية، من بينهم بعض القضاة من الدول العربية الشقيقة اجتازوا جميعاً البرنامج التدريبى بنجاح.