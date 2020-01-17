شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان ماجدة من مسجد مصطفى محمود (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع جثمان الفنانة ماجدة الصباحي، الجمعة، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بعدما رحلت عن عالمنا بالأمس عن عمر يناهز 89عاما، وتم لف الجثمان بعلم مصر، وحضر لصلاة الجنازة عدد كبير من الفنانيين بينهمورشوان توفيق، عزت العلايلى، سمير صبري، أشرف زكي، ونهال عنبر، ودلال عبد العزيز، وسيف عبد الرحمن.

تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد مصطفى محمود في المهندسين بحضور عدد كبير من نجوم الفن

يذكر أن الفنانة القديرة ولدت في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وكان والدها موظفا في وزارة الموصلات. بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة دون عِلم أهلها وغيرت اسمها إلى ماجدة حتى لا تكتشف.

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تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد مصطفى محمود في المهندسين بحضور عدد كبير من نجوم الفن

كانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم «الناصح»، إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس. دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام، ومن أشهر أفلامها التي أنتجتها «جميلة» و«هجرة الرسول» ومثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية.

تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد مصطفى محمود في المهندسين بحضور عدد كبير من نجوم الفن

واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة، وحصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي حصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد. تزوجت عام 1963 من الفنان إيهاب نافع الذي أنجبت منه ابنتها غادة وبعد طلاقها لم تتزوج مرة ثانية.

تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد مصطفى محمود في المهندسين بحضور عدد كبير من نجوم الفن

كان لها دور بارز في جمعية السينمائيات تعتبر من أبرز الممثلات في السينما العربية. اتسم أداؤها بالتقمص للشخصية ولا يمكن نسيان دورها في «أين عمرى» و«المراهقات» و«جميلة» و«بنات اليوم» فاستطاعت أن تمثل بنت عصرها.

تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد مصطفى محمود في المهندسين بحضور عدد كبير من نجوم الفن

تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد مصطفى محمود في المهندسين بحضور عدد كبير من نجوم الفن

تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد مصطفى محمود في المهندسين بحضور عدد كبير من نجوم الفن

تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد مصطفى محمود في المهندسين بحضور عدد كبير من نجوم الفن

تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد مصطفى محمود في المهندسين بحضور عدد كبير من نجوم الفن

تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد مصطفى محمود في المهندسين بحضور عدد كبير من نجوم الفن

تشييع جثمان الفنانة ماجدة من مسجد مصطفى محمود في المهندسين بحضور عدد كبير من نجوم الفن