المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث أثناء هطول الأمطار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، فى توصياتها أثناء قيادة السيارات أعلى الطرق، بعد هطول الأمطار تجنبا لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين بعد تحذيرات الأرصاد بسقوط أمطار بدء من الجمعة ومن تلك الوصايا. 1- يجب السير بسرعات منخفضة نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار. 2- التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا 3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان. 4- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه. 5- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين. Advertisements 6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز 7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث. 8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم. 9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية. 10-تجنب السرعات الجنونية اثناء القيادة على الطرق وتتعرض البلاد لموجة من الطقس السئ، حيث شهدت أغلب أنحاء الجمهورية أمطار غزيرة، امتدت لمناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى، كانت متوسطة إلى غزيرة أحيانا على القاهرة والجيزة، وسط توقعات لخبراء هيئة الأرصاد باستمرار الموجة حتى صباح الأحد المقبل، فيما رفعت كافة المحافظات حالة الطوارئ للتعامل مع الأمطار، مع تحذيرات من استمرار ذروة الموجة اليوم وغدا السبت على القاهرة.

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