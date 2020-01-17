شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: مزاد لبيع 10 محال تجارية وصيدلية بالإسكان الاجتماعي بدمياط الجديدة الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه سيتم بيع 10محال تجارية وصيدلية، بمساحات تتراوح بين (13م٢: 54م٢) بسوق المجاورة (30) بالحي السادس الواقع ضمن منطقة الإسكان الإجتماعي بمدينة دمياط الجديدة، وذلك في جلسة مزاد علني، يوم الأربعاء الموافق 22 يناير الجارى بمقر جهاز المدينة.

وأضاف المهندس محمد رجب، أنه تم طرح المحال والصيدلة لتوفير الخدمات اللازمة بمناطق الإسكان الاجتماعى، وكذا زيادة الفرص الاستثمارية بالمدينة، مشيراً إلى تنوع أنشطة المحال المطروحة للبيع بالمزاد لتلبية الإحتياجات المختلفة بالمدينة.