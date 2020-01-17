شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ماراثون مصر الدولي من معبد حتشبسوت بمشاركة 270 متسابقًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق من معبدحتشبسوت، غربي مدينة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، سباقات ماراثون مصر الدولي في نسخته الـ 27، وذلك بمشاركة متسابقين من 20 دولة.

وشهد الماراثون مظاهر احتفالية من المتسابقين، حيث حملت تي شيرتات بعض المتسابقين اليابانيين جملة «أنا ياباني وبحبك يا مصر»، كما قامت زوجة احد المتسابقين الألمان الذي كان حريصا على المشاركة في الماراثون، بإقامة دقيقة حداد على روحه والتقاط الصور التذكارية.

وقال جاسر رياض، رئيس الماراثون، إن السباقات التي انطلقت من ساحة معبدالملكة حتشبسوت، مارا بمعابد هابو والرامسيوم وسيتي الأول وتمثالي ممنون الشهيرين، ومقابر ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة، شارك فيه نحو 200 عداءاً عربيا وأجنبيا، ينتمون لـ 20 دولة بينها السعودية والأردن وجنوب إفريقيا واليابان وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بجانب 70 من العدائين المصريين.

وأشاد «رياض» بالتعاون الكبير من جانب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أيمن راضي مدير الأمن، وإدارة المرور، ومسؤولي الشباب والرياضة والصحة، وحرص كافة المسؤولين في محافظة الأقصر، على توفير كافة الخدمات وبذل كل الجهود من أجل إنجاح الماراثون، لافتاً إلى أن استمرار المشاركة الدولية بالماراثون في دورته الـ 27 هذا العام، وطوال 26 عاما مضت، هو بمثابة تأكيد على أمن مصر، وأمان مختلف مقاصدها السياحة، مشدداً أن الماراثون، أحد أهم الفعاليات على الأجندة السياحية والرياضية بمصر ومنطقة الشرق الأوسط.

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فيما قال هشام إبراهيم مدير الماراثون، إن السباقات التي تنظمها وكالة ايفتي سبورت تقام برعاية وزير السياحة والآثار المصري، الدكتور خالد العناني، ورئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، ومحافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، يقام بشكل سنوي ودون انقطاع طوال 27 عاما، كواحد من أهم الفعاليات على الأجندة السياحية والرياضية بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، وهو مدرج ضمن السباقات السنوية للمنظمة الدولية لسباقات الطرق ورفع تصنيفه إلى الفئة «أ» وأن الماراثون أصبح من أكبر ماراثونات العالم .

وفي نهاية السباق، تصدر العدائون الأردنيون واليابانيون والمصريون سباقات الماراثون، حيث جاء الأردني محمد فايز في المركز الأول بسباق الماراثون الكامل، وجاء في المركز الثاني ماتسودا كانتارو من اليابان في المركز الثاني، وجاء المصري محمد سليمان أبوزيد في المركز الثالث.

وفي سباق النصف ماراثون احتل الأردني عمر الزبون المركز الأول، تلاه مواطنه حازم المداهنة في المركز الثاني، وجاء المصري حامد الدخيل في المركز الثالث، وفي سباق 12 كيلو متر احتل الأردني سعد عطية المركز الأول، تلاه مواطنه عبدالحافظ العوايدة في المركز الثاني، وجاء المصري أحمد مصطفي في المركز الثالث.

وفي سباق النصف ماراثون سيدات جاء السويسرية هيلينا آركوينت في المركز الأول يليها اليابانية أساكو جانكو في المركز الثاني، ثم الأسبانية جارسيا أراتشيلي.

وفي سباق 12 كيلو متر سيدات احتلت اليابانيات أوجاوا ساوو وتاكي مودود ريكو وتنزاكي ساكيكو المراكز الأول والثاني والثالث.

وكان الماراثون قد إنطلق بمشاركة 270 متسابقاً ومتسابقة ينتمون لـ20 دولة عربية وأجنبية.