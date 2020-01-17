شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تنهي استعدادتها لمبادرات «صحة المرأة» و«شلل الأطفال» و«الأنيميا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، صباح الجمعة، إجتماعاً موسعاً مع مديري الإدارات الصحية ومنسقي المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بمديرية الشؤون الصحية والإدارات الصحية بمحافظة الشرقية وذلك بقاعة الإجتماعات بمستشفي حميات الزقازيق.

ناقش وكيل الوزارة إستعدادات الإدارات الصحية لتنفيذ المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي والمقرر لها خلال شهر فبراير المقبل، وتم مناقشة خطة التدريب للفرق الطبية ومدخلي البيانات، وتجهيز العيادات الطبية للكشف المبكر عن أورام الثدي، وشدد وكيل الوزارة على مديري الإدارات الصحية بالتأكد من خصوصية أماكن العمل، وتشكيل جميع الفرق من السيدات، والتنسيق مع مجالس المدن لعقد ندوات تثقيفية للسيدات أثناء فترة المبادرة.

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وأوضح «مسعود» أن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة ستقدم الخدمة للسيدات البالغ عمرهن أكثر من ١٨ عام، مابين التوعية، والتثقيف، والفحص، وسيتبني ذلك الطبيبات، والممرضات، والمثقفات الصحيات.

كما ناقش وكيل الوزارة إستعدادات الإدارات الصحية لتنفيذ المبادرة الرئاسية للأنيميا والتقذم لطلبة المرحلة الابتدائية، واستعدادتهم للحملة القومية لمرض شلل الأطفال، والمقرر لها خلال الفترة من ١٦ حتي ١٩ من شهر فبراير القادم، ويتم تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتي ٥ سنوات.

كما شدد وكيل الوزارة على مديري الإدارات الصحية بالمتابعة المكثفة للمستشفيات التابعة لهم والتأكد من الصيانة الدورية لوحدات معالجة المياه الخاصة بأقسام الكلي الصناعي، هذا بجانب المتابعة المستمرة على المراكز والوحدات الصحية.