شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تكرم علي الحجار بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، والدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، الفنان على الحجار درع تكريم وشهادة تقدير في الحفل الذي نظمته دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير، بمناسبة فوز «الحجار» كأول فنان مصري بجائزة السلطان الراحل قابوس للثقافة والفنون والآداب في مجال الطرب العربي خلال منافسات دورتها الثامنة، والتى تعد من أهم الجوائز في مجال الإبداع الفنى بالمنطقة العربية.

وقالت «عبدالدايم» إن التكريم بمختلف صوره وأشكاله يمثل دعوة صادقة لتحفيز المبدعين على استمرار التميز وباعثاً إيجابيا لمواصلة بذل الجهد واستمرار العطاء، كما يعد استثمارا لطاقات المميزين الذين يعملون على تحقيق إنجازات تثرى المجتمعات والشعوب وتسهم في الازدهار والارتقاء والنماء، مشيرة إلى أن النجم على الحجار قيمة فنية ورمزاً للاصالة ونجح بصوته المميز في خلق أعمال جادة تحمل الكثير من المشاعر الدافئة وتخاطب الوجدانن لافتة إلى أن فوزه بالجائزة يأتي كانتصار جديد ينضم إلى الصفحات المشرقة لسجلات مجد الفنون المصرية.

‏وزيرة الثقافة تكرم الفنان علي الحجار

وقدم «الحجار» مجموعة من أعماله المميزة بمصاحبة أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو أحمد عاطف، كما استضاف النجمة حنان ماضى لمشاركته في أداء بعض الأغانى وذلك عقب فيلم تسجيلى استعرض مشواره الفنى.