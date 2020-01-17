شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: نولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعديات على الأراضي الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وأنه يولي اهتمامًا كبيرًا بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومى وغذائى للمواطنين.

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وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة وإستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.

ومن جانبه أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن مديريه الزراعة بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزقازيق وقوات الأمن بالشرقية قامت بشن حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بنطاق المركز أسفرت عن إزالة تعديات واقعة على مساحه 959 مترًا أراضي زراعية بما يعادل 5 قراريط و12 سهما بمنطقة طلحة بردين التابعة لمركز ومدينة الزقازيق.

وأشار إلى أن حملات الإزالة مازالت مستمرة بشكل متواصل بجميع مراكز المحافظة لحين الأنتهاء من إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية المقرر تنفيذ الإزالة من عليها.