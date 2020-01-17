شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة «عيالنا» بمركز شباب الحرفيين بمحافظة بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتحت إشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة؛ بدأت فعاليات القافلة الثقافية التي يقيمها المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف في محافظة بورسعيد تحت شعار «عيالنا»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة بورسعيد، وذلك استمراراً لبرنامج القوافل الثقافية في محافظات مصر.

وأكد «ناصف» أن الفعاليات قد بدأت من مركز شباب الإستاد، ومركز شباب الحرفيين، حيث تم عرض مسرحية «الفيل المتمرد»، وقدم فنانو المركز ناصر عبد التواب، وأحمد جابر عرض الأراجوز، وقدم الساحر نبيل بركات فقراته السحرية المميزة، ثم اسكتش توعوي عن مخاطر النار على الأطفال، بطولة الفنانين ميسرة خيري، وأحمد جابر وحسن يحيى، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الورش الفنية والإبداعية؛ حيث قدمت الدكتورة صفية عرفات ورشة كيف تصنع كتاب، وقدم الفنان صفوت جودة ورشة زخارف إسلامية، والفنانة منى متولي لوحة مجسمة لرموز محافظة بورسعيد، والفنانة آمال جمال الدين ورشة مجسمات بالفوم، والفنان مايكل ميشيل ورشة أورجامي، كما شارك الفنانان ميسرة خيري وريهام صبحي في ورشة تلوين بوسترات توعوية عن الفساد موضحين بطريقة مبسطة للأطفال معنى الفساد وأشكاله وخطورته في المستقبل على أفراد المجتمع والوطن، وهي البوسترات التي قام بطباعتها المركز حديثا من إعداد كاتب الأطفال الكبير أحمد زحام ورسوم الفنانة رشا منير.

وأضاف محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل أن فعاليات القافلة تستمر على مدار ثلاثة أيام حتى يوم السبت 18 يناير، وتتضمن العديد من ورش الحكى الثقافية التفاعلية مع أبناء المحافظة، ومجموعة متنوعة من ورش العمل الفنية، بالإضافة إلى العروض الفنية، وذلك فى إطار حرص المركز القومى لثقافة الطفل على تقديم الخدمات الثقافية المجانية إلى أبناء محافظات الجمهورية.