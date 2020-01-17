شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: نحرص على تلبية احتياجات السوق من الإنتاج الداجني والحيواني‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتعمل علي زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان يلبي إحتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة.

وأشار المحافظ إلي ضرورة تضافر كافة الجهود بين الجهات المعنية للتوسع في زيادة الإنتاج عاما بعد آخر لمواجهة الزيادة المضطردة في عدد السكان من جهة والزيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين الحيواني والداجني من ناحية اخري وكذلك العمل علي تأمين مستلزمات الإنتاج من الأعلاف والرعاية الصحية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وزيادتها بمحافظه الشرقية.

وأكد محافظ الشرقية علي ضروره الاهتمام بصغار المربيين وتوفير أوجه الدعم لهم والرعاية البيطرية للماشية والدواجن من خلال التعاون والتنسيق مع مديرية الطب البيطري لتحقيق النمو المطلوب والزيادة المرجوة في الثروة الحيوانية ومن ثم التوسع في الاستثمار في هذا المجال.

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ومن جانبه أوضح المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة، أن الثروة الحيوانية تعد من المكونات الأساسية للقطاع الزراعي ومصدر رئيسى لتوفير الغذاء للإنسان، مشيراً إلي أن إجمالي عدد حيوانات التسمين يبلغ ١٣٢٣٣٨ رأس ماشية مابين ٦٢٤٩٨ رأس جاموس تنتج ١٨٧٤٩ طن لحوم و٦٩٨٤٠ رأس بقري تنتج ٢٠٩٥٢ طن لحوم لسد إحتيا جات السوق المحلي.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي عدد الحيوانات الحلابة ١٩٤٥٩٥ رأس تنتج ٢٤٠٩٤٧ طن لبن وذلك للتوسع في الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والبيضاء وزيادة المعروض منها في الأسواق ودعما لصغار المربين والمشروعات الصغيرة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن المحافظة تضم ٥٥٦٥ مزرعة تستوعب ٧٠٥٢ عنبر بطاقة إنتاجية ١٠٢٦٠٠١٨٤ طائر، بالإضافة إلي 1516 مزرعة لإنتاج بيض المائدة تستوعب ٢٥٥٠ عنبر بطاقة إنتاجية ٩٧٠٠٧٦٩٤ دجاجة و١٤٨٥٤٥٤٤٤٣ بيضة.

وأشار «عفيفي» أن المحافظة تضم ١٣٨٠ مزرعة تسمين بلدى دجاج تستوعب ١٦٩٩ عنبر بطاقة إنتاجية ٢٤٨٤٧٤٤٧، بالإضافة إلي ٨٠ مزرعة إنتاج البيض البلدى تستوعب ١٣٢ عنبر بطاقة إنتاجية ٤٨٩٥٠٠ دجاجة و٣٦٥٤٦٠٠٠ بيضة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائئ.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أن المديرية لا تدخر جهداً بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومعهد بحوث صحه الحيوان في توعية وارشاد المربيين وتوفير كافه احتياجاتهم والتطعيمات والأمصال المطلوبة وهو ما أدي إلي التوسع والزيادة في تربيه رؤوس الماشية وإنشاء مزارع الدواجن وتقليل فرص الفقد والنفوق فيها، مؤكداً علي تواصل مجهودات مديرية الزراعة للتوسع في الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والبيضاء وزيادة المعروض منها في الأسواق ودعم صغار المربيين والمشروعات الصغيرة.