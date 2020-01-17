شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وزراء يجتمعون لمناقشة ترتيبات المشاركة المصرية بمعرض «اكسبو دبي 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعاً موسعاً بحضور وزراء التخطيط، والتعاون الدولي، والسياحة، والهجرة، لمناقشة ترتيبات المشاركة المصرية بفعاليات معرض «اكسبو دبي 2020»، والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من أكتوبر 2020 وحتى إبريل ٢٠٢١، وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض اللقاء التفاصيل الخاصة بالجناح المصري وسبل الاستفادة من مساحة الجناح والبالغة 3 آلاف متر مربع في عرض التاريخ والحضارة المصرية العريقة للترويج للسياحة المصرية، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات الاستثمارية إلى جانب المنتجات المصرية كافة القطاعات.

وشارك في الاجتماع أيضاً رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس هيئة تنمية الصادرات، والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب ممثلين لوزارتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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وقالت «جامع» إن الاجتماع استعرض خطة المشاركة المصرية في المعرض من حيث المحتوى الذي سيتم عرضه خلال فترة المعرض وكذا تقسيمات الجناح المصري من الداخل، مشيرةً إلى أنه يجري حاليا تحديد أدوار كافة الوزارات المعنية بهدف وضع خطة عمل موحدة لتنفيذ الجناح المصري بصورة تليق باسم مصر خاصة في ظل المنافسة الكبيرة مع أجنحة الدول المشاركة والتي يصل عددها إلى 192 جناحا.

وأضافت الوزيرة أن الجناح المصري يقع بمكان متميز بجوار قاعة «الوصل» الرئيسية وبجانب جناحي الإمارات والصين، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يزور الجناح المصري حوالي 5 ملايين زائر خلال فترة انعقاد المعرض والتي تبلغ 178 يوما.

ولفتت إلى أن الاجتماع استعرض الاستعدادات الخاصة بتنظيم اليوم الوطني لمصر بالمعرض، والذي يقام يوم 29 أكتوبر، ويتضمن فعاليات تعكس الحضارة المصرية العريقة والثقافة والعادات والتقاليد المصرية، مشيرةً إلى أنه سيتم البدء في إنشاء الجناح المصري خلال الشهر الجاري.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص بفاعليات المعرض لعرض الفرص الاستثمارية والتطور الكبير الذي شهده الاقتصاد المصرى وعقد اللقاءات الثنائية مع الشركات ودوائر الأعمال العالمية المشاركة بالمعرض، لافتةً في هذا الاطار إلى أهمية دور مجلس الأعمال المصري الإماراتي في دعم المشاركة المصرية بالمعرض وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وكافة الدول ودوائر الاعمال المشاركة في المعرض.