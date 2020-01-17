شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على الإسكندرية.. و«البوغاز» لم يتأثر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت أحياء متفرقة من الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، لموجة من الطقس السيئ يصاحبها هطول أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط في حركة الرياح وذلك بالتزامن مع نوة «الفيضة الكبرى» المقرر أن تستمر لمدة 6 أيام ويصاحبها رياح جنوبية غربية وأمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة.

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ومن جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة تجرى بصورة طبيعية، نظرا لوجود ارتفاعات الأمواج في المعدلات الطبيعية.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

وعلى صعيد متصل، واصلت أحياء العامرية والمنتزه كسح تراكمات مياه الأمطار من القرى والنجوع على أطراف المدينة، لضمان استمرار حركة المرور.