شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: مقابلات شخصية للمرشحين للتدريس فى معاهد الإعلام واللغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة قطاع الإعلام واللغات بوزارة التعليم العالى اجتماعها الدورى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وحضور الدكتور عادل عبد الغفار رئيس لجنة القطاع، والسيد عطا - رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والسادة أعضاء اللجنة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن وزير التعليم العالى أكد خلال الاجتماع على ضرورة انتهاء كافة معاهد الإعلام واللغات التابعة للقطاع من تحديث لوائحها خلال العام الدراسى الجاري، وأن تبدأ الدراسة العام الدراسى القادم بلوائح دراسية جديدة تراعى التطوير الذى تشهده الساحة الإعلامية واحتياجات سوق العمل، كما أكد أن تحديث اللوائح الدراسية يجب أن يتم بشكل دورى كل 5 سنوات لضمان تجاوب المناهج والمقررات الدراسية مع التطور العلمى الذى تشهده الساحة الإقليمية والدولية.

ووجه عبد الغفار بسرعة تنفيذ التصحيح الإلكترونى لكافة المعاهد تنفيذًا لقرارات مجلس شئون المعاهد، واستمرار اللجان الأكاديمية والإدارية فى الزيارات الميدانية للمعاهد وتقديم تقييم شامل على المستوى الأكاديمى والإدارى لهذه المعاهد وربط عدد الطلاب المخصص لكل معهد بنتائج التقييم.

كما وجه بضرورة عمل مقابلات شخصية للمرشحين لوظائف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى معاهد الإعلام واللغات وذلك بمعرفة أعضاء لجنة قطاع الإعلام واللغات؛ للتأكد من أن المرشحين لهذه الوظائف تتوافر لديهم المؤهلات الشخصية المطلوبة فى التدريس والتدريب فى تخصصى الإعلام واللغات؛ نظراً لما يتطلبهما هذان التخصصان من سمات ومؤهلات ضرورية تتصل بمهارات إجادة اللغات المختلفة بشكل جيد وكذلك الإلمام بمهارات الممارسة الإعلامية وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات وأدوات الإعلام الرقمي.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار رئيس لجنة قطاع الإعلام واللغات بوزارة التعليم العالى خلال الاجتماع أن تشكيل لجنة الإعلام واللغات يضم نخبة من عمداء ورؤساء أقسام الإعلام واللغات بعدد من الجامعات المصرية، يمثلون كافة التخصصات العلمية فى مجالات الإعلام المختلفة، وكذلك الحال بالنسبة لأقسام اللغات.

وأشار إلى أن خطة العمل الأساسية للجنة القطاع خلال العام الدراسى الجارى تركز على مراجعة كافة لوائح معاهد الإعلام واللغات بعد تحديثها من جانب المعاهد لضمان بدء العام الدراسى الجديد بلوائح محدثة على كافة معاهد القطاع، بالإضافة إلى الاطلاع على تقارير الزيارات الميدانية الأكاديمية والإدارية لكافة المعاهد لوضع تقييم موضوعى لكافة المعاهد قبل انتهاء العام الدراسى الجارى لتحديد مستوى كافة المعاهد وتحديد الأعداد التى يجب أن تقبلها فى العام الدراسى القادم.

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واستعرض الاجتماع التقرير المقدم من د. عبد العزيز السيد عضو اللجنة حول نتائج الزيارات الميدانية لمعاهد الإعلام واللغات التى تمت خلال الفصل الدراسى الأول وشملت 13 معهدا حتى الآن من إجمالى 19 معهدا يضمها القطاع.

وأشار التقرير إلى وجود تطور ملموس فى عدد من معاهد الإعلام واللغات على مستوى تحديث الإستوديوهات والمعامل الخاصة بالتدريب العملى للطلاب، كما أشار إلى تطور اهتمام المعاهد بعقد مؤتمرات علمية حيث توجد 3 معاهد تعقد هذه المؤتمرات بشكل دورى وتناقش موضوعات وقضايا مهمة فى التخصص.

أشار التقرير أيضاً إلى وجود 4 معاهد بدأت فعليا فى تطوير أساليب الامتحانات وتطبيق التصحيح الإلكترونى خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالي.

وأشار التقرير أيضاً إلى وجود 4 معاهد حدثت اللوائح الدراسية استجابة لتوجه الوزارة فى هذا الشأن، كما أوضح التقرير نجاح بعض معاهد الإعلام واللغات فى استكمال ملفاتها للتقدم للهيئة القومية للاعتماد والجودة خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، أوضح السيد عطا رئيس قطاع التعليم خلال الاجتماع أن القطاع يأخذ بمنتهى الجدية نتائج الزيارات الميدانية التى تتم فى كافة القطاعات وأنها ستأخذ فى عين الاعتبار تحديد عدد الطلاب فى كل معهد، إضافة إلى توقيع العقوبات المناسبة فى حالة وجود مخالفات إدارية أو مالية أو أكاديمية بأى معهد.

واتخذت اللجنة فى اجتماعها عدة قرارات مهمة شملت قيام أعضاء اللجنة من أساتذة اللغات المختلفة بإعداد إطار مرجعى تسترشد به معاهد اللغات فى تطوير لوائحها على غرار الإطار المرجعى الذى أعدته لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، كما قررت ربط إنشاء أقسام جديدة للإعلام واللغات بمستوى تقييم المعاهد من خلال الزيارات الميدانية ومدى احتياج المنطقة الجغرافية لهذه التخصصات، حيث سيتم رفض قبول طلبات إنشاء أقسام جديدة بمعاهد الإعلام واللغات فى حالة الأداء السلبى للمعهد وفق نتائج الزيارات الميدانية، فوجود المخالفات الأكاديمية والإدارية والمالية سيحرم المعاهد القائمة من إنشاء أقسام جديدة، فمن غير المنطقى أن يصرح بإنشاء قسم جديد بمعهد يعانى من سلبيات الأداء الإدارى أو المالى أو الأكاديمى.