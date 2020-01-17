شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 60 مليون جنيه من التكافل الاجتماعى للأسر الأكثر احتياجا خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، تقريرا عن فعاليات عن المؤسسة لعام 2019، حيث أشار التقرير إلى محاور عمل المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى، والتى تقوم عى تحقيق التكافل بمعناه الواسع حيث تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ومساندة الاسر الاكثر احتياجا فى ضوء تنموى وتمكينى اجتماعيا واقتصاديا.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن التقرير أشار إلى أن عام 2019 شهد تقديم ما يزيد عن 60 مليون جنيه مساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجًا، لما يقرب من 200 الف مستفيد من عملاء التكافل الاجتماعى وذلك فى تزايد مستمر للدور الذى تقوم به المؤسسة فى تقديم المساعدات الاجتماعية والمادية للحالات العاجلة والاكثر احتياجا، وتحسين بيئة السكن للأسر الأولى بالرعاية، حيث يتم تقديم المساعدات بأنواعها، وإجراء عمليات جراحية للحالات المرضية، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة الأسرة.

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وفى مجال تقديم المساعدات الاجتماعية للأسر الاكثر احتياجا والاولى بالرعاية تم تقديم 26 مليون 842 الف جنية لما يقرب من 141 الف مستفيد فى صورة مساعدات مالية كما تم تقديم 7 مليون 469 الف جنية كمساعدات عينية استفاد منها مايزيد على 56 الف 973 مستفيد منها توزيع 20 ألف بطانية على الاسر الاكثر فقرا والاولى بالرعاية بمحافظات الصعيد وهى الجيزة واسيوط وسوهاج وتقديم منح مساعدة لمستفيدى التكافل فى المناسبات المختلفة وتوزيع الشنط المدرسية بمستلزماتها مع بدء العام الدراسى بقيمة زادت على مليون جنيه.

كما نجحت المؤسسة فى توفير الرعاية الصحية والعلاجية بقيمة 26 مليون جنيه 249 الف جنيه استفاد منها 165 من الحالات المرضية والتى كانت فى حالة لإجراء عمليات جراحية سريعة من قلب مفتوح وعظام.

وتستهدف المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى تغطية جميع الفئات التى لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعى والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها التى تتمثل فى المساعدة المالية لحالات الأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر معدومى ومحدودى الدخل، كذلك الحالات الملحة وغيرها، ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.