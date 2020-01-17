شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف استعدادات وزارة الزراعة لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية ×7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عددا من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى عدة قطاعات تابعة للوزارة، استعداداتها لمواجهة الأمطار، وكذلك الاحتياطيات الواجب توافرها لدى المزارعين، تفاديا لتضرر المحاصيل الزراعية الشتوية من التقلبات الجوية وهطول الامطار .

1- تشكيل غرف عمليات بمديرية الزراعة بين جميع قطاعات الزراعة لإدارة الأزمات و تلقى البلاغات و الشكاوى من المزارعيين .

2- عمل قوافل إرشادية من جهاز الإرشاد الزراعى والأراضى والمياه والبيئة لتوعية المزارعين بمخاطر و أضرار الأمطار على الزراعات الشتوية عن طريق عمل فتحات على الترع والمصارف العمومية والخصوصية بالتنسيق مع إدارة الأزمات و الكوارث بالمحافظة.

3-تنسيق قطاع الارشاد، مع جهاز تحسين الأراضى و جهاز التعاون الزراعى لاستخدام معداتهم فى مواجهة السيول و الأمطار وذلك عن طريق :-

-فتح ممرات للمياه المتراكمة للترع و الأماكن المنخفضة خارج القرى و ذلك فى حالة سقوط أمطار غزيرة .

-عمل ستائر من الأتربة لعدم تضرر المنازل و المحاصيل الزراعية الشتوية .

4-التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية و الرى لاتخاذ اللازم نحو الأستعداد لمواجهة السيول و الأمطار عن طريق الأتى :-

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-تطهير المصارف و الترع العمومية .

-عمل حوجز لمياه الأمطار .

-عمل فتحات لصرف المياه كإجراء إحترازى .

5-التنسيق مع الوحدات المحلية فى فتح البالوعات لصرف مياه الأمطار بها.

6- أن يتواجد الجهاز الزراعى بمواقع السيول والأمطار لحصر أى تلفيات تحدث للمزارعين.

7- التنسيق مع الوحدات المحلية لتوفير أماكن إيواء للمزارعين فى حالة حدوث كارثة .

فيما تواصل الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة ، برفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى بمحافظات الجمهورية ، من خلال حزمة إجراءات احترازية تنفيذية لمواجهة هطول الأمطار وسوء الطقس، و تفعيل غرف عمليات تعمل على إدارة الأزمات ، وتلقى البلاغات عن طريق مديريات الزراعة ، وحملات مرورية لتوعية المزارعين بمخاطر الأمطار على الزراعات الشتوية، وخاصة الخضروات، وفرق متخصصة لمكافحة أمراض النبات.