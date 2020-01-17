شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: 1.7 مليار جنيه لتطوير وإعادة تأهيل محطات السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعا موسعًا مع الشركات المنفذة لمشروعى تطوير مزلقانات ومحطات السكك الحديدية لمتابعة معدلات تنفيذ هذه المشروعات، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

واستعرض وزير النقل معدلات التنفيذ الخاصة بمشروع المزلقانات، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ 648 مزلقان من إجمالى 1102 مزلقان وتم الانتهاء من أعمال التحكم لـ 418 مزلقان من إجمالى 1120 مزلقان ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من هذا المشروع، وفقاً للجدول الزمنى للانتهاء من تطوير كافة المزلقانات لزيادة معدلات السلامة والأمان ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة وخاصة المرتبطة بمشروعات تطوير وتحديث كهربة إشارات خطوط السكك الحديدية.

Advertisements

وفيما يتعلق بالمحطات استعرض وزير النقل معدلات تنفيذ المشروع حيث يوجد بالسكة الحديد 705 محطة منهم 115 محطة يتم تطوير أرصفتها وبنيتها الاساسية و147 يتم إعادة تأهيلها وتطويرها بالكامل ليصل عدد المحطات التى يتم تطويرها 262 محطة .

واوضح الوزير أن إجمالى ما يتم صرفه على تطوير وإعادة تأهيل المحطات يصل إلى 1.7 مليار، موجها بسرعة الانتهاء من تطوير محطات السكك الحديدية التى يجرى تطويرها مثل دمنهور ومحطة مصر بالإسكندرية وغيرها من المحطات الجارى تنفيذ أعمال التطوير الخاص ونزول كافة قيادات السكة الحديد لمتابعة معدلات التنفيذ الخاصة بالمزلقانات والمحطات فى اماكن التنفيذ وموافاته بتقارير اسبوعية عن تقدم الاعمال مشيرا الى ان لجاناً من قطاع المتابعة بالوزارة ستقوم بجولات مفاجئة لمتابعة سير العمل كما شدد على ضرورة مراعاة عوامل السلامة والامان بالمحطات التى يتم تطويرها حفاظا على سلامة الركاب .

وكان كامل الوزير، وزير النقل، قد أكد أن تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالى بآخر إلكترونى حديث، وزيادة عدد القطارات فى اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة فى حركة مسير القطارات، وضمان الأمان للركاب مضيفا أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل.