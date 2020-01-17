شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة.. والأرصاد تحذر: ذروة الموجة اليوم وغدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض البلاد لموجة من الطقس السئ، حيث شهدت أغلب أنحاء الجمهورية أمطار غزيرة، امتدت لمناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى، كانت متوسطة إلى غزيرة أحيانا على القاهرة والجيزة، وسط توقعات لخبراء هيئة الأرصاد باستمرار الموجة حتى صباح الأحد المقبل، فيما رفعت كافة المحافظات حالة الطوارئ للتعامل مع الأمطار، مع تحذيرات من استمرار ذروة الموجة اليوم وغدا السبت على القاهرة.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، غدا السبت، أﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ اﻟﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، واﻟﻄﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ ، و اﻟﺮﻳﺎح اﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺆدى اﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮاﻻﺣﻤﺮ وﻏﺮب اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، سانت كاترين العظمى 15 درجة والصغرى 04 درجة.

وناشد الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لشدة برودة الأجواء خاصة فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية ، من موجة طقس سيء تتعرض لها البلاد بدء من أمس الخميس ولمدة 72 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يصل ل 6 درجات، ونشاط للرياح تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية وتزيد احساسنا ببرودة الطقس، مع فرص لسقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية تمتد للعاصمة .