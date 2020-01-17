شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين المقبل.. مطار القاهرة يستقبل طائرة مصر للطيران الثامنة من "إيرباص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مطار القاهرة الدولي ، الاثنين المقبل ، طائرة مصر للطيران، الثامنة من طراز A220-300، قادمة من مدينة كيبيك بكندا، لتنضم لأسطول الشركة الوطنية ضمن صفقة 12 طائرة من نفس الطراز تصل تباعا جميعها حتى يونيو عام 2020.

وقالت مصادر مطلعة بالشركة، إن وفدا من الشركة يتواجد حاليا بكندا لإنهاء كافة إجراءات استلام الطائرة الثامنة من طراز ايرباص من مصنع ميرابيل ، حيث يضم الوفد ممثلين عن قطاعات التخطيط والشئون القانونية والمالية بالشركة القابضة لمصر للطيران، وممثلي شركة الصيانة والأعمال الفنية، وطاقم القيادة والركب الطائر وممثلي أبحاث وتطوير الكابينة بشركة الخطوط الجوية، ويقوم بإنهاء كافة إجراءات المراجعة علي الطائرة وأجهزتها للاطمئنان على كفاءة تشغيلها ،والتأكد من سلامة جميع الخطوات الفنية المتبعة ومطابقتها للمعايير المتعاقد عليها، ومراجعة كافة إجراءات التعاقد مع ممثلي الجهات المعنية تمهيدا للإقلاع بها من مصنع إيرباص بكندا ، ووصولها إلي مطار القاهرة الدولي صباح الاثنين المقبل لتنضم إلي أسطول الشركة.

وتضم طائرة A220-300 الخاصة بشركة مصر للطيران 140 مقعداً ضمن درجتين، تشمل 15 مقعداً في درجة رجال الأعمال و125 في الدرجة السياحية، ما يوفر لكل مسافر أكبر قدر من الراحة.

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وتُعتبر A220 الطائرة الوحيدة المصممة بما يناسب سوق الطائرات ذات 100-150 مقعداً، حيث تتميز بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، والراحة الكبيرة التي يوفرها البدن الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد.

كما يجمع هذا الطراز بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان من شركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G إذ تعمل هذه المحركات على استهلاك وقود بنسبة 20٪ أقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، لتوفر بذلك أداءً يضاهي أداء الطائرات ذات الممر الواحد التي تكبرها حجماً، وتتمتع A220 بكافة المقومات التي تجعلها صاحبة الحصة الأكبر من سوق الطائرات ذات 100-150 مقعداً، والذي يُقدر بحوالي 7 آلاف طائرة على امتداد العقدين المقبلين.