شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، غدا السبت، أﻣﻄﺎرا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، واﻟﻄﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠى ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠى اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﺗﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮاأﺣﻤﺮ وﻏﺮب اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، سانت كاترين العظمى 15 درجة والصغرى 04 درجة.

وناشد الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لشدة برودة الأجواء خاصة فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

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وحذرت هيئة الأرصاد الجوية ، من موجة طقس سيء تتعرض لها البلاد بدء من أمس الخميس ولمدة 72 ساعة، حيث تشهد البلاد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يصل ل 6 درجات، ونشاط للرياح تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية وتزيد احساسنا ببرودة الطقس، مع فرص لسقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية تمتد للعاصمة .

وحذر خبراء هيئة الأرصاد من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية يستمر حتى السبت و انخفاض فى درجات الحرارة عن اليوم الأربعاء بمعدل 3 لـ 6 درجات، مع فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية من متوسطة لغزيرة وتمتد لمناطق من الوجه البحرى والقاهرة من خفيفة لمتوسطة وذلك خلال الـ72 ساعة المقبلة.