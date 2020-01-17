وزير القوى العاملة يتابع تطوير مركز تدريب شهداء "الكتيبة 103 صاعقة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، مركز تدريب شهداء "الكتيبة 103 صاعقة" التابع لمديرية القوى العاملة بحي الشرابية بالقاهرة، تمهيدا لافتتاحه خلال أيام، حيث سيكون مركزا للتدريب النموذجى طبقا للمعايير العالمية على أعلى مستوى، ويعمل بكامل طاقته التدريبية التى تصل إلى 4 آلاف متدرب سنويا، ويكون نموذجا يتم تطبيقه فى باقى المراكز بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، وذلك لتأهيل الشباب ليكون قادرا على اقتحام سوق العمل بالداخل والخارج.

ووجه الوزير، بسرعة وضع اللمسات النهائية للتطوير بالمركز، وضرورة الإعلان عن بدء الدورات التدريبية لجميع ورش المركز بأسلوب جديد وفقا للتطور التكنولوجي، وتشمل ورش التدريب عن مهن ميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف، والدش والمحمول والأجهزة المنزلية، والخياطة والتفصيل، ومعمل اللغات والكمبيوتر، مشددا علي أن يتم تعريف جميع المتدربين بعموميات ومصطلحات التدريب علي الكمبيوتر بمعدل دورة كل أسبوع بمعدل ساعتان في كل دورة بـ 6 محاضرات.

وأكد "سعفان"، في تصريحات صحفية أن الوزارة تولى اهتماما بالغا بالتدريب المهنى، حيث تقوم حاليا تطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة، ليتحول أبنائنا من مراحل التعليم إلى مرحلة التشغيل حتى يستطيعوا من خلالها إيجاد فرص عمل كريمة لهم.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت فى إعادة تأهيل 7 مراكز التدريب من 38 مركزا ثابتا فى عام 2019، وسيتم افتتاحها تباعا بهدف تخريج عمالة مدربة قادرة على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والعالمية .

وقال الوزير : إنه بجانب ذلك سيتم قريبا إطلاق خمس وحدات تدريب متنقلة من أجل زيادة عدد الوحدات إلى 13 وحدة تصل إلى القرى والنجوع المختلفة ، لافتا إلى أن الخطوة تأتى فى إطار اهتمام الوزارة بتدريب الشباب بعد إعلانها العام الماضى عامًا للتدريب المهنى، وأن الوزارة استهدفت من التدريب بالوحدات المتنقلة الانتقال للشباب فى المناطق النائية داخل القرى بمحل إقامتهم والبعيدة عن مراكز التدريب الثابتة.

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وأوضح الوزير أن الوزارة أطلقت فى أواخر سبتمبر من العام الماضى 4 وحدات للتدريب المتنقلة بعد تطويرها وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية لتجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجا فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس السيسى لدعم الأسر الأكثر احتياجا ، وذلك من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية .

كما أطلقت الوزارة 4 وحدات أخرى فى أخر نوفمبر من العام الماضى ، وبذلك وصلت إجمالى الوحدات المتنقلة إلى 8 وحدات فى محافظات الوادى الجديد ، وسوهاج ، والفيوم، والدقهلية ، والأقصر ، والمنيا، وأسيوط ، وكفر الشيخ .

وأكد الوزير أن المتابعة من جانب الإدارة المختصة بالوزارة، أظهرت وجود قوائم انتظار علي التدريب بالوحدات المتنقلة تصل إلي 1000 راغبا وراغبة في التدريب وخاصة علي مهنة الخياطة والتفصيل ، التيتضم كل دورة 15 متدربا ومتدربة لمدة شهر ، معظمهم من حملة المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة وبدون.